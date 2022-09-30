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Преступники ограбили игрока Ливерпуля, когда тот находился внутри с семьей

Англия
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Полиция ведет расследование по этому поводу

Преступники ограбили игрока Ливерпуля, когда тот находился внутри с семьей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен подвергся ограблению вечером вторника, 27 сентября.

Дом 29-летнего футболиста был ограблен, когда сам игрок вместе со своей женой находился внутри. Об этом сообщает BBC Sport. Известно, что злоумышленники украли украшения и сумки. Сейчас полиция ведет расследование.

В настоящее время Окслейд-Чемберлен не играет из-за травмы подколенного сухожилия, которую он получил во время предсезонного турне "Ливерпуля" по Азии. Он еще не принимал участие в новом сезоне.

Также добавим, что Алекс Окслейд-Чемберлен женился на певице группы Little Mix Перри Эдвардс в начале этого года. У пары есть годовалый сын.

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В статье: Алекс Окслейд-Чемберлен Ливерпуль
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Источник:
BBC

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