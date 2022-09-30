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Манчестерский дуэт. АПЛ назвала лучших игрока и тренера сентября

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Манчестерский дуэт. АПЛ назвала лучших игрока и тренера сентября

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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АПЛ огласила имена лучших игрока и тренера месяца по итогам матчей чемпионата, сыгранных в сентябре.

В голосовании за лучшего футболиста победил нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд. На его счету 2 гола и 2 результативные передачи. Форвард опередил Кевина Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Пьера-Эмиля Хейбьерга ("Тоттенхэм"), Филиппа Биллинга ("Борнмут"), Алекса Ивоби ("Эвертон") и Джейкоба Ремзи ("Астон Вилла").

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Что касается лучшего тренера, то им стал наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг. Под его руководством "Красные дьяволы" обыграли "Лестер" (1:0), а затем одержали победу над "Арсеналом" (3:1). Специалист выиграл конкуренцию у Антонио Конте ("Тоттенхэм) и Гари О'Нил ("Борнмут").

На данный момент "МЮ" с 12 набранными очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем матче подопечные Эрика тен Хага сыграют 2 октября против "Манчестер Сити".

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В статье: Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Маркус Рашфорд
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