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Манчестерский дуэт. АПЛ назвала лучших игрока и тренера сентября
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Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
АПЛ огласила имена лучших игрока и тренера месяца по итогам матчей чемпионата, сыгранных в сентябре.
В голосовании за лучшего футболиста победил нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд. На его счету 2 гола и 2 результативные передачи. Форвард опередил Кевина Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Пьера-Эмиля Хейбьерга ("Тоттенхэм"), Филиппа Биллинга ("Борнмут"), Алекса Ивоби ("Эвертон") и Джейкоба Ремзи ("Астон Вилла").
⚽️ 2 goals— Premier League (@premierleague) September 30, 2022
????️ 2 assists
???? 2 wins@MarcusRashford is your @easportsfifa Player of the Month for September ????#PLAwards | @ManUtd pic.twitter.com/9x0OLpGBwL
Что касается лучшего тренера, то им стал наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг. Под его руководством "Красные дьяволы" обыграли "Лестер" (1:0), а затем одержали победу над "Арсеналом" (3:1). Специалист выиграл конкуренцию у Антонио Конте ("Тоттенхэм) и Гари О'Нил ("Борнмут").
Building his vision ????— Premier League (@premierleague) September 30, 2022
Erik ten Hag is @BarclaysFooty Manager of the Month for September!#PLAwards | @ManUtd pic.twitter.com/yIz5En2ezB
На данный момент "МЮ" с 12 набранными очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем матче подопечные Эрика тен Хага сыграют 2 октября против "Манчестер Сити".
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