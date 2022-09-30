Манчестерский дуэт. АПЛ назвала лучших игрока и тренера сентября

АПЛ огласила имена лучших игрока и тренера месяца по итогам матчей чемпионата, сыгранных в сентябре.

В голосовании за лучшего футболиста победил нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд. На его счету 2 гола и 2 результативные передачи. Форвард опередил Кевина Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Пьера-Эмиля Хейбьерга ("Тоттенхэм"), Филиппа Биллинга ("Борнмут"), Алекса Ивоби ("Эвертон") и Джейкоба Ремзи ("Астон Вилла").

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Что касается лучшего тренера, то им стал наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг. Под его руководством "Красные дьяволы" обыграли "Лестер" (1:0), а затем одержали победу над "Арсеналом" (3:1). Специалист выиграл конкуренцию у Антонио Конте ("Тоттенхэм) и Гари О'Нил ("Борнмут").

Building his vision ????



Erik ten Hag is @BarclaysFooty Manager of the Month for September!#PLAwards | @ManUtd pic.twitter.com/yIz5En2ezB — Premier League (@premierleague) September 30, 2022

На данный момент "МЮ" с 12 набранными очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем матче подопечные Эрика тен Хага сыграют 2 октября против "Манчестер Сити".