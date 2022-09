Манчестерский дуэт. АПЛ назвала лучших игрока и тренера сентября

АПЛ огласила имена лучших игрока и тренера месяца по итогам матчей чемпионата, сыгранных в сентябре.

В голосовании за лучшего футболиста победил нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд. На его счету 2 гола и 2 результативные передачи. Форвард опередил Кевина Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Пьера-Эмиля Хейбьерга ("Тоттенхэм"), Филиппа Биллинга ("Борнмут"), Алекса Ивоби ("Эвертон") и Джейкоба Ремзи ("Астон Вилла").

⚽️ 2 goals

????️ 2 assists

???? 2 wins@MarcusRashford is your @easportsfifa Player of the Month for September ????#PLAwards | @ManUtd pic.twitter.com/9x0OLpGBwL