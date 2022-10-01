Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конте: Мы допускали серьезные ошибки в последних пасах и в простых передачах, но такое случается
Коуч знает, в чем нужно еще поработать
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте дал комментарий после поражения в матче с "Арсеналом" (1:3):
"Я думаю, что в первом тайме было равновесие. У нас было много шансов забить. Мы допускали серьезные ошибки в последних пасах, потому что у нас было много открытого пространства. Во втором тайме мы рано пропустили второй гол, и мы могли бы сыграть намного лучше.
Красная карточка определила ход игры. После этого это было очень трудно. Нам пришлось полностью изменить планы. Это было решение судьи, и я не хочу его комментировать.
У нас была возможность воспользоваться своими моментами гораздо лучше, и я повторю, что мы допускали серьезные ошибки в последних пасах и в простых передачах, но такое случается. Играть сразу после паузы на матчи сборных немного сложно, потому что игроки приезжают в разное время.
Теперь мы должны двигаться дальше, мы знаем свою роль в этой лиге, и мы должны стараться делать все возможное, чтобы оставаться рядом с другими командами на вершине. Я пытался выделить некоторым игрокам несколько игровых минут, потому что игра заканчивалась, а также для того, чтобы сэкономить энергию", – сказал Конте.
Популярное сейчас
- День гостевых побед, погоня Шахтера и Днепра-1 за лидерство. Таблица и результаты тура УПЛ
- В Лиманском котле находятся около 5 тысяч российских военных – Гайдай
- Россияне обстреляли инфраструктуру в Одесской области и жилой дом в Николаеве
- Халл уволил Шоту Арвеладзе. После 11 туров команда идет на 20 месте
- Горячая дочь Майкла Оуэна з бойфрендом облачились в форму Тоттенхэма и стали объектом шуток. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО