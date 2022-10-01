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Конте: Мы допускали серьезные ошибки в последних пасах и в простых передачах, но такое случается

Англия
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Коуч знает, в чем нужно еще поработать

Конте: Мы допускали серьезные ошибки в последних пасах и в простых передачах, но такое случается

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте дал комментарий после поражения в матче с "Арсеналом" (1:3):

"Я думаю, что в первом тайме было равновесие. У нас было много шансов забить. Мы допускали серьезные ошибки в последних пасах, потому что у нас было много открытого пространства. Во втором тайме мы рано пропустили второй гол, и мы могли бы сыграть намного лучше.

Красная карточка определила ход игры. После этого это было очень трудно. Нам пришлось полностью изменить планы. Это было решение судьи, и я не хочу его комментировать.

У нас была возможность воспользоваться своими моментами гораздо лучше, и я повторю, что мы допускали серьезные ошибки в последних пасах и в простых передачах, но такое случается. Играть сразу после паузы на матчи сборных немного сложно, потому что игроки приезжают в разное время.

Теперь мы должны двигаться дальше, мы знаем свою роль в этой лиге, и мы должны стараться делать все возможное, чтобы оставаться рядом с другими командами на вершине. Я пытался выделить некоторым игрокам несколько игровых минут, потому что игра заканчивалась, а также для того, чтобы сэкономить энергию", – сказал Конте.

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В статье: Арсенал (Лондон) Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
ВВС

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