Гвардиола: Холанд всегда голоден. Если честно, его статистика пугает

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу в дерби над "Ман Юнайтед" в рамках 9-го тура АПЛ.

"В первой тайме все прошло хорошо - нам удалось забить четыре мяча, и мы могли забить еще. Во второй половине встречи стало немного сложнее.

Это отличная победа, все на арене были довольны результатом. Отличный день для нас. Мы можем победить или потерпеть поражение, но всегда есть аспекты, которые можно улучшить. Некоторым игрокам нужно добавить в определенных компонентах. Совершенства не существует, но мы должны стремиться к нему.

Насчет Холанда? Его статистика о всем говорит. Всегда есть ощущение, что Эрлинг голоден до голов. Если быть честным, то его статистика просто пугает", - поделился испанский коуч.