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Тоттенхэм может продать название своего стадиона Google
Идут переговоры
Фото: twitter.com/SpursOfficial
"Тоттенхэм" ведет переговоры о продаже прав на название домашней арены корпорации Google, сообщает The Athletic.
Потенциальная сделка может привлечь технологического гиганта в том числе потому, что на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" проходят матчи НФЛ – лиги США по американскому футболу.
Стадион открыли в 2019-м году. Арена вмещает более 62-х тысяч зрителей.
В марте этого года Google начала сотрудничество с командой Формулы-1 "Макларен". Также она является коммерческим партнером НБА и бейсбольной лигой MLB.
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