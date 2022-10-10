Тоттенхэм может продать название своего стадиона Google

"Тоттенхэм" ведет переговоры о продаже прав на название домашней арены корпорации Google, сообщает The Athletic.

Потенциальная сделка может привлечь технологического гиганта в том числе потому, что на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" проходят матчи НФЛ – лиги США по американскому футболу.

Стадион открыли в 2019-м году. Арена вмещает более 62-х тысяч зрителей.

В марте этого года Google начала сотрудничество с командой Формулы-1 "Макларен". Также она является коммерческим партнером НБА и бейсбольной лигой MLB.