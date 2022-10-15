Гвардиола: Ман Сити невероятно повезло с Холандом. Он мог перейти в любой другой клуб

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола очень доволен игрой Эрлинга Холанда, и тем, что прошлим летом норвежец выбрал именно "горожан".

"Нам невероятно повезло, что Эрлинг решил приехать в наш команду, чтобы играть с нами. Потому что Холанд мог перейти в любой клуб.

Я часто рассказывал, что на протяжении свое карьеры работал с фантастическими игроками. В "Барсе" был Месси, и был шанс поработать с Неймаром, если бы я не покинул Испанию.