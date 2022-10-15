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Гвардиола: Ман Сити невероятно повезло с Холандом. Он мог перейти в любой другой клуб
Испанский наставник высоко оценивает норвежца
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола очень доволен игрой Эрлинга Холанда, и тем, что прошлим летом норвежец выбрал именно "горожан".
"Нам невероятно повезло, что Эрлинг решил приехать в наш команду, чтобы играть с нами. Потому что Холанд мог перейти в любой клуб.
Я часто рассказывал, что на протяжении свое карьеры работал с фантастическими игроками. В "Барсе" был Месси, и был шанс поработать с Неймаром, если бы я не покинул Испанию.
Мне нравится работать с такими классными футболистами. Они дают тебе возможность добиваться успеха, завоевывать трофеи и приносить радость болельщикам", – поделился испанский коуч.
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