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Гвардиола: Ман Сити невероятно повезло с Холандом. Он мог перейти в любой другой клуб

Англия
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Испанский наставник высоко оценивает норвежца

Гвардиола: Ман Сити невероятно повезло с Холандом. Он мог перейти в любой другой клуб

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола очень доволен игрой Эрлинга Холанда, и тем, что прошлим летом норвежец выбрал именно "горожан".

"Нам невероятно повезло, что Эрлинг решил приехать в наш команду, чтобы играть с нами. Потому что Холанд мог перейти в любой клуб.

Я часто рассказывал, что на протяжении свое карьеры работал с фантастическими игроками. В "Барсе" был Месси, и был шанс поработать с Неймаром, если бы я не покинул Испанию.

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Мне нравится работать с такими классными футболистами. Они дают тебе возможность добиваться успеха, завоевывать трофеи и приносить радость болельщикам", – поделился испанский коуч.

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В статье: Манчестер Сити Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд
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Источник:
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Комментарии (1)
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Андрей (Odessa)
15.10.2022 в 21:18
В любом другом была бы конкуренция, подлаживание под игру и т.п. И только МС - за который я не болел никогда и не болею сейчас - был отлично отлаженным механизмом без одной детали. Эту деталь подменяли соседние детали, и было в общем как-то неплохо - трофеи шли. Но было понятно, что один чётко входящий в пазл элемент, причём такой же отлаженный сам по себе, как и весь механизм, внесёт в общую работу механизма именно это - совершенство.
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