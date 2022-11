Участник трех Мундиалей. Сегодня юбилей у бывшего лидера полузащиты Челси и сборной Англии

Джозеф Джон (Джо) Коул родился 8 ноября 1981 года в Лондоне. Английский полузащитник известен по выступлениям за "Вест Хэм", "Челси", "Ливерпуль", "Лилль" и "Астон Виллу". С "пенсионерами" он выиграл все трофеи на локальной арене.

Джо – участник трех чемпионатов мира (2002, 2006 и 2010) и чемпионата Европы (2004) в составе сборной Англии.

На Мундиале в Германии в игре против Швеции (2:2) в Кельне он забил один из самых известных своих мячей, когда ударом слету с левого фланга поразил дальнюю девятку ворот соперника.

