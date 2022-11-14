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Роналду: Руни так меня критикует, потому что он завершил карьеру, а я все еще играю
Португалец считает, что тот ему просто завидует
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сделал несколько громких заявлений в своем недавнем интервью. От португальца досталось двум последним тренерам "красных дьяволов" Ральфу Рангнику и Эрику тен Хагу. Также он дерзко ответил на критику в свой адрес со стороны экс-партнера по команде Уэйна Руни.
"Я не знаю, почему он так меня критикует. Возможно, потому, что он завершил карьеру, а я все еще играю на высоком уровне. Я не буду говорить, что выгляжу лучше его. Хотя это правда", – сказал Роналду.
Руни является ровесником Роналду - оба родились в 1985 году, но англичанин младше своего бывшего партнера на несколько месяцев. Уэйн повесил бутсы на гвоздь в начале 2021 года, став тренером. В настоящее время он занимает пост наставника американского "Ди Си Юнайтед".
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