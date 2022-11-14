 Роналду: Руни так меня критикует, потому что он завершил карьеру, а я все еще играю ᐉ UA-Футбол
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Роналду: Руни так меня критикует, потому что он завершил карьеру, а я все еще играю

Англия
(1 голосов)

Португалец считает, что тот ему просто завидует

Роналду: Руни так меня критикует, потому что он завершил карьеру, а я все еще играю

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сделал несколько громких заявлений в своем недавнем интервью. От португальца досталось двум последним тренерам "красных дьяволов" Ральфу Рангнику и Эрику тен Хагу. Также он дерзко ответил на критику в свой адрес со стороны экс-партнера по команде Уэйна Руни.

"Я не знаю, почему он так меня критикует. Возможно, потому, что он завершил карьеру, а я все еще играю на высоком уровне. Я не буду говорить, что выгляжу лучше его. Хотя это правда", – сказал Роналду.

Руни является ровесником Роналду - оба родились в 1985 году, но англичанин младше своего бывшего партнера на несколько месяцев. Уэйн повесил бутсы на гвоздь в начале 2021 года, став тренером. В настоящее время он занимает пост наставника американского "Ди Си Юнайтед".

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В статье: Криштиану Роналду Уэйн Руни Манчестер Юнайтед
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Источник:
The Sun

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Комментарии (3)
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Prideman (Lviv)
14.11.2022 в 13:00
Пошліть його за курсом корабля...Україні немає ніякого сенсу йти зараз на переговори...і тим більше немає жодного сенсу слухати маячню проплачених кремлівських маріонеток тим більше, що РФ не в тій ситуації зараз, щоб диктувати свої умови ..не хочуть іти на умови України, то це їх проблема.
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alexrico11 (Кривий Ріг)
14.11.2022 в 13:35
Я не зрозумів: ви за Руні, чи за Роналдо?)))
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ALEX777CHAPMAN (Кропивницький)
14.11.2022 в 14:43
Про кого це...взагаліви статею помилилися..?
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