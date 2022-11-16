Нападающему Брентфорда вменяют 232 нарушения регламента о ставках

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения в нарушении регламента о ставках нападающему "Брентфорда" Айвену Тоуни. Об этом сообщает представитель FA.

Считается, что в период с 25 февраля 2017 года по 23 января 2021-го он нарушил регламент 232 раза.

Ему необходимо ответить на обвинение до четверга, 24-го ноября.