 Нападающему Брентфорда вменяют 232 нарушения регламента о ставках ᐉ UA-Футбол
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Нападающему Брентфорда вменяют 232 нарушения регламента о ставках

Англия
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Нападающему Брентфорда вменяют 232 нарушения регламента о ставках

Фото: twitter.com/BrentfordFC

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Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения в нарушении регламента о ставках нападающему "Брентфорда" Айвену Тоуни. Об этом сообщает представитель FA.

Считается, что в период с 25 февраля 2017 года по 23 января 2021-го он нарушил регламент 232 раза.

Ему необходимо ответить на обвинение до четверга, 24-го ноября.

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В статье: Брентфорд Айвен Тоуни
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