Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нападающему Брентфорда вменяют 232 нарушения регламента о ставках
Масштабно
Фото: twitter.com/BrentfordFC
Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения в нарушении регламента о ставках нападающему "Брентфорда" Айвену Тоуни. Об этом сообщает представитель FA.
Считается, что в период с 25 февраля 2017 года по 23 января 2021-го он нарушил регламент 232 раза.
Ему необходимо ответить на обвинение до четверга, 24-го ноября.
November 16, 2022
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Чемпионат мира 2022: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Известен список эксклюзивных прямых трансляций от MEGOGO на первые два тура ЧМ-2022
- Reuters: Байден сообщил НАТО и G7, что в Польше упала ракета украинской ПВО
- Роналду: Не уважаю тренера МЮ, поскольку он не проявляет уважения ко мне
- "Мой друг, ты легенда!". Неймар похвалил украинского киберспортсмена, который перед этим показал средний палец болельщикам
- Империя наносит ответный удар. Ванда Нара снялась в откровенном клипе своего любовника. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн