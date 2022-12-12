Арсенал может подписать нападающего сборной Португалии

Лондонский "Арсенал" может подписать нападающего "Атлетико" и сборной Португалии Жоау Фелиша. Об этом сообщает издание Marca.

Игрок из Португалии должен стать заменой Габриэлу Жезусу, который на ЧМ-2022 травмировался в лагере сборной Бразилии. Отметим, что испанский клуб готов продать своего игрока за 120 миллионов евро. Это именно та сумма, которую "матрасники" заплатили "Бенфике" за трансфер Фелиша.

В нынешнем сезоне Фелиш принял участие в 19 матчах, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 3 ассиста. На ЧМ в Катаре Жоау сыграл 4 поединка, забил 1 гол и оформил 2 результативные передачи.