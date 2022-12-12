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Арсенал может подписать нападающего сборной Португалии

Англия
(1 голосов)

Лондонский клуб ищет замену травмированному Жезусу

Арсенал может подписать нападающего сборной Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феліш

UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Арсенал" может подписать нападающего "Атлетико" и сборной Португалии Жоау Фелиша. Об этом сообщает издание Marca.

Игрок из Португалии должен стать заменой Габриэлу Жезусу, который на ЧМ-2022 травмировался в лагере сборной Бразилии. Отметим, что испанский клуб готов продать своего игрока за 120 миллионов евро. Это именно та сумма, которую "матрасники" заплатили "Бенфике" за трансфер Фелиша.

В нынешнем сезоне Фелиш принял участие в 19 матчах, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 3 ассиста. На ЧМ в Катаре Жоау сыграл 4 поединка, забил 1 гол и оформил 2 результативные передачи.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Арсенал (Лондон) Жоау Фелиш
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.12.2022 в 16:15
Может пиналду?)
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