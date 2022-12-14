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Молодой форвард Челси порвал кресты. Броя пропустит остаток сезона

Англия
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Получил чудовищное повреждение в товарищеском матче с "Астон Виллой"

Молодой форвард Челси порвал кресты. Броя пропустит остаток сезона

Фото: twitter.com/ChelseaFC

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"Челси" потерял 21-летнего форварда до конца сезона. Об этом клуб заявил на официальном сайте.

Армандо получил травму колена во втором тайме товарищеского матча с "Астон Виллой" (0:1). Он вернулся в Англию и прошел дополнительное обследование.

Осмотр показал, что у игрока разрыв передней крестообразной связки и необходимо хирургическое вмешательство.

В этом сезоне Броя выходил за "Челси" на поле 18 раз , забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Молодого албанского нападающего оценивают в 30 миллионов евро.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Челси (Лондон) Армандо Броя
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Источник:
chelseafc.com

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