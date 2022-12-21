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Арсенал продлил контракт с игроком сборной Бразилии
Игрок останется в клубе еще на пять лет
Фото: Arsenal.com
Бразильский нападающий Габриель Мартинелли заключил новое соглашение с лондонский "Арсеналом". Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, новый контракт с 21-летним нападающим рассчитан до середины 2027 года. О финансовой составляющей соглашения пока не сообщается. В нынешнем сезоне Габриель принял участие в 14 играх Премьер-лиги, в которых отличился пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
На ЧМ-2022 в Катаре Мартинелли сыграл три игры, в которых результативными действиями не отличался.
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