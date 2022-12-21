Арсенал продлил контракт с игроком сборной Бразилии

Бразильский нападающий Габриель Мартинелли заключил новое соглашение с лондонский "Арсеналом". Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, новый контракт с 21-летним нападающим рассчитан до середины 2027 года. О финансовой составляющей соглашения пока не сообщается. В нынешнем сезоне Габриель принял участие в 14 играх Премьер-лиги, в которых отличился пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

На ЧМ-2022 в Катаре Мартинелли сыграл три игры, в которых результативными действиями не отличался.