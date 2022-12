Пеп наврал: Сити может подписать полузащитника аргентинского Велеса

"Манчестер Сити" собирается активировать опцию выкупа полузащитника аргентиского "Велеса" Максимо Перроне, сообщает Фабрицио Романо. "Горожанам" придется отдать всего 8 миллионов долларов.

Сообщается, что полузащитник присоединится к "Сити" после Копа Судамерикана U20.

Перроне считается большим талантом, в 19 лет он выступает в основе своего клуба.

В этом сезоне Перроне провел за "Велес" 33 матча, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. ПОртал Transfermarkt оценивает хавбека в 8,5 миллионов евро.

Ранее Гвардиола заявлял, что "Сити" не собирается никого подписывать в январе.

Manchester City are set to trigger the release clause for Vélez talent Máximo Perrone, worth $8m — here we go expected soon if all goes to plan. ???????????????? #MCFC



Argentinian midfielder born in 2003 is considered huge talent. He’d join City after the Sudamericano Sub20. pic.twitter.com/METAn8dstV