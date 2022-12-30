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Пеп наврал: Сити может подписать полузащитника аргентинского Велеса

Англия
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Сумма выкупа – всего 8 миллионов долларов

Пеп наврал: Сити может подписать полузащитника аргентинского Велеса

Фото: twitter.com/Velez

Новина українською

"Манчестер Сити" собирается активировать опцию выкупа полузащитника аргентиского "Велеса" Максимо Перроне, сообщает Фабрицио Романо. "Горожанам" придется отдать всего 8 миллионов долларов.

Сообщается, что полузащитник присоединится к "Сити" после Копа Судамерикана U20.

Перроне считается большим талантом, в 19 лет он выступает в основе своего клуба.

В этом сезоне Перроне провел за "Велес" 33 матча, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. ПОртал Transfermarkt оценивает хавбека в 8,5 миллионов евро.

Ранее Гвардиола заявлял, что "Сити" не собирается никого подписывать в январе.

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В статье: Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес) Манчестер Сити
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