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Манчестер Сити - Эвертон 1:1 . Обзор матча и видео голов
Миколенко отыграл весь матч
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 18-го туру АПЛ "Манчестер Сити" дома неожиданно сыграл вничью с "Эвертоном". Счет в поединке открыл форвард хозяев поля Эрлинг Холанд - этот мяч стал для норвежца
Чемпионат Англии, восемнадцатый тур
Манчестер, “Этихад”
Голы: Холанд 24 – Грэй 64
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