Манчестер Сити - Эвертон 1:1 . Обзор матча и видео голов

В рамках 18-го туру АПЛ "Манчестер Сити" дома неожиданно сыграл вничью с "Эвертоном". Счет в поединке открыл форвард хозяев поля Эрлинг Холанд - этот мяч стал для норвежца 21-м в этом чемпионате . Но во втором тайме вингер "ирисок" Демарай Грей поразил ворота Эдерсона и поделил очки команд. Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко вышел в стартовом составе на эту игру и провел на поле все 90 минут.

Чемпионат Англии, восемнадцатый тур

Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Эвертон” 1:1

Голы: Холанд 24 – Грэй 64