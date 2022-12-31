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Манчестер Сити - Эвертон 1:1 . Обзор матча и видео голов

Англия
(3 голосов)

Миколенко отыграл весь матч

Манчестер Сити - Эвертон 1:1 . Обзор матча и видео голов

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 18-го туру АПЛ "Манчестер Сити" дома неожиданно сыграл вничью с "Эвертоном". Счет в поединке открыл форвард хозяев поля Эрлинг Холанд - этот мяч стал для норвежца 21-м в этом чемпионате. Но во втором тайме вингер "ирисок" Демарай Грей поразил ворота Эдерсона и поделил очки команд. Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко вышел в стартовом составе на эту игру и провел на поле все 90 минут.

Чемпионат Англии, восемнадцатый тур

Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Эвертон” 1:1

Голы: Холанд 24 – Грэй 64

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Сити
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