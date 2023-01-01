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Ноттингем Форест - Челси 1:1. Обзор матча и видео голов

Англия
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Зона Лиги чемпионов все дальше от "пенсионеров"

Ноттингем Форест - Челси 1:1. Обзор матча и видео голов

Twitter Chelsea FC

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В рамках 18-го тура АПЛ лондонский "Челси" на выезде сыграл вничью с "Ноттингем Форест". "Пенсионеры" открыли счет в первом тайме, благодаря голу Рахима Стерлинга - англичанин поразил ворота "лесников" на 16-й минуте встречи. Но во втором тайме Серж Орье сравнял счет и поделил очки команд в этом поединке. После этого тура лондонцы упали на 8-е место в турнирной таблице английского первенства.

Чемпионат Англии, восемнадцатый тур. Уэст-Бриджфорд, “Сити Граунд”

“Ноттингем Форест” – “Челси” 1:1

Голы: Орье 63 – Стерлинг 16

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В статье: Ноттингем Форест Челси (Лондон)
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