Забил Марокко на ЧМ. Саутгемптон подписал нападающего Загреба

"Саутгемптон" объявил о подписании нападающего "Динамо" Загреб Мислава Оршича. "Святые" заплатили за хорватского форварда 6 миллионов фунтов.

Сообщается, что стороны подписали контракт до лета 2025-го.

Оршич отличился вторым мячем Хорватии в матче за бронзу на Мундиале против Марокко (2:1). Также Мислав отдавал голевые передачи в матчах против Бразилии (1:1) и Канады (4:1).

В этом сезоне за "Динамо" Загреб Мислав провел 27 матчей, забил 13 голов и отдал 8 голевых передач. В Лиге чемпионов он поразил ворота "Челси" и "Милана".

✍️ #SaintsFC is delighted to confirm the signing of winger Mislav Oršić from #DinamoZagreb: