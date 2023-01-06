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Забил Марокко на ЧМ. Саутгемптон подписал нападающего Загреба

Англия
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От феерии в ЛЧ до борьбы за выживание

Забил Марокко на ЧМ. Саутгемптон подписал нападающего Загреба

Фото: Getty Images

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"Саутгемптон" объявил о подписании нападающего "Динамо" Загреб Мислава Оршича. "Святые" заплатили за хорватского форварда 6 миллионов фунтов.

Сообщается, что стороны подписали контракт до лета 2025-го.

Оршич отличился вторым мячем Хорватии в матче за бронзу на Мундиале против Марокко (2:1). Также Мислав отдавал голевые передачи в матчах против Бразилии (1:1) и Канады (4:1).

В этом сезоне за "Динамо" Загреб Мислав провел 27 матчей, забил 13 голов и отдал 8 голевых передач. В Лиге чемпионов он поразил ворота "Челси" и "Милана".

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В статье: Динамо (Загреб) "Саутгемптон" Мислав Оршич
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