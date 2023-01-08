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Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм заинтересовались подписанием одноклубника Миколенко

Англия
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Оба клуба не прочь усилить позицию вратаря

Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм заинтересовались подписанием одноклубника Миколенко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Эвертона" и сборной Англии Джордан Пикфорд привлек внимание "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма". Об этом сообщает Николо Скира.

Оба клуба интересуются подписанием вратаря, однако в следующем сезоне. Речь о потенциальном январском трансфере не идет.

На данный момент Пикфорд является основным голкипером Эвертона, который сейчас идет в зоне вылета. Также Джордан является первым номером сборной Англии, в частности, на Чемпионате мира-2022 он провел все пять матчей.

Отметим, что у основного вратаря МЮ Давида де Хеа контракт завершается следующим летом, а у основного вратаря "Тоттенгема" Уго Льориса в июне 2024 года.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 28 млн евро. Его контракт с “ирисками” рассчитан до лета 2024-го. В команде Пикфорд проводит уже шестой сезон. В общей сложности на его счету 217 матчей.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед Джордан Пикфорд
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