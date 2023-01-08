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Ман Сити завершает оформление трансфера 20-летнего опорника из чемпионата Аргентины

Англия
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Сообщает Фабрицио Романо

Ман Сити завершает оформление трансфера 20-летнего опорника из чемпионата Аргентины

Twitter Fabrizio Romano

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Авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Манчестер Сити подпишет хавбека "Велес Сарсфилд" Максимо Перроне.

По информации журналиста, клубы работают над завершением оформления транфера, который состоится в ближайшие дни. Также сообщается, что главный тренер английской команды Пеп Гвардиола контактировал с наставником сборной Аргентины U-20 Хавьером Маскерано по поводу потенциала 20-летнего Перроне.

Всего за карьеру на клубном уровне Максимо принял участие в 33 поединках, в которых записал на свой счет 3 гола и оформил 2 результативные передачи.

Немецкий портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 8,5 млн евро.

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В статье: Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес) Манчестер Сити Фабрицио Романо
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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