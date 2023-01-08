Ман Сити завершает оформление трансфера 20-летнего опорника из чемпионата Аргентины

Авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Манчестер Сити подпишет хавбека "Велес Сарсфилд" Максимо Перроне.

По информации журналиста, клубы работают над завершением оформления транфера, который состоится в ближайшие дни. Также сообщается, что главный тренер английской команды Пеп Гвардиола контактировал с наставником сборной Аргентины U-20 Хавьером Маскерано по поводу потенциала 20-летнего Перроне.

Всего за карьеру на клубном уровне Максимо принял участие в 33 поединках, в которых записал на свой счет 3 гола и оформил 2 результативные передачи.

Немецкий портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 8,5 млн евро.