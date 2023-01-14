У Де Дзерби конфликт с одним из лидеров Брайтона. Агент игрока настаивает на трансфере

Агента вингера "Брайтона" Леандро Троссарда заявил, что главный тренер Роберто Де Дзерби уже месяц не общается с бельгийским игроком. Кроме того, Джоз Комхаир добавил, что главное, чтобы обе стороны работали над трансфером игрока:

“Де Дзерби несколько раз отмечал, что трансфер Леандро является наиболее разумным решением. Важно, чтобы "Брайтон" сотрудничал в этом январе с возможным немедленным трансфером, который будет выгоден обеим сторонам", - сказал представитель футболиста.

К тому же Роберто Де Дзерби из-за конфликта с Троссардом решил не включать его в заявку "Брайтона" на матч против "Ливерпуля", который состоится сегодня, 14 января. Итальянец объяснил, что это воспитательные методы, ведь бельгиец недавно самостоятельно покинул тренировку команды. Тогда футболист узнал, что он не сыграет в матче Кубка Англии против "Мидлсбро".

В текущем розыгрыше чемпионата Англии на счету Троссарда 10 результативных действий (7+3) в 16 матчах.