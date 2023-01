АПЛ. Тоттенхэм – Арсенал 0:2. Северный Лондон снова красно-белый

Английская Премьер-лига, 20-й тур

"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Во второй раз подряд в этом сезоне "канониры" побеждают "шпор" в личных встречах. Более того, “Арсенал” выиграл во всех семи матчах чемпионата против столичных команд. “Красно-белым” является весь Лондон, а не только Северный, откуда оба сегодняшних соперника.

Хотя и "Тоттенхэм" был хозяином поединка, однако "Арсенал" чувствовал себя как дома. Особенно это было в первом тайме, ведь подопечные Артеты постоянно терроризировали оборону гостей. Уже на восьмой минуте после прессинга "шпоры" ошиблись в собственной штрафной, потом мяч дошел до Нкетии, но тот не смог переиграть Льориса в ближнем бою.

Через несколько минут "Арсенал" все-таки забил, и здесь Уго – голкипер хозяев – случайно помог "канонирам". Сака получил передачу на правом фланге, прорвался в центр и прострелил: мяч с небольшим рикошетом от Сессеньона улетел в Льориса, а от того в ворота. Автогол записали как раз на голкипера.

Сразу хозяева ответили моментом. Тот же Сессеньон отрезал своим пасом на Сона пятерых игроков соперника, вывел корейца на свидание с голкипером, но Рамсдейл спас. “Арсенал” дальше создал еще больше опасности: Льорис парировал дальний удар Эдегора, а стойка приняла на себя феноменальный выстрел взлета из-за пределов штрафной от Партея (мог быть шедевр). Но не всегда удавалось хозяевам выходить сухими из воды.

На 36-й минуте подопечные Артеты довели свое преимущество до двух мячей. И сделали это очень быстро. Сака протянул мяч, отдал в центр на Эдегора, а тот с 25 метров положил круглого в правый угол ворот. Восьмой гол норвежца в нынешнем сезоне АПЛ. Он лучший бомбардир команды.

HALF-TIME Spurs 0-2 Arsenal



An own goal and a fine Martin Odegaard strike gives Arsenal a two-goal lead at the interval#TOTARS pic.twitter.com/onpSji1IW5