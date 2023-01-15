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АПЛ. Тоттенхэм – Арсенал 0:2. Северный Лондон снова красно-белый

Англия
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Подопечные Артеты увеличивают свое преимущество над "Манчестер Сити"

АПЛ. Тоттенхэм – Арсенал 0:2. Северный Лондон снова красно-белый

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 20-й тур

"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Во второй раз подряд в этом сезоне "канониры" побеждают "шпор" в личных встречах. Более того, “Арсенал” выиграл во всех семи матчах чемпионата против столичных команд. “Красно-белым” является весь Лондон, а не только Северный, откуда оба сегодняшних соперника.

Хотя и "Тоттенхэм" был хозяином поединка, однако "Арсенал" чувствовал себя как дома. Особенно это было в первом тайме, ведь подопечные Артеты постоянно терроризировали оборону гостей. Уже на восьмой минуте после прессинга "шпоры" ошиблись в собственной штрафной, потом мяч дошел до Нкетии, но тот не смог переиграть Льориса в ближнем бою.

Через несколько минут "Арсенал" все-таки забил, и здесь Уго – голкипер хозяев – случайно помог "канонирам". Сака получил передачу на правом фланге, прорвался в центр и прострелил: мяч с небольшим рикошетом от Сессеньона улетел в Льориса, а от того в ворота. Автогол записали как раз на голкипера.

Сразу хозяева ответили моментом. Тот же Сессеньон отрезал своим пасом на Сона пятерых игроков соперника, вывел корейца на свидание с голкипером, но Рамсдейл спас. “Арсенал” дальше создал еще больше опасности: Льорис парировал дальний удар Эдегора, а стойка приняла на себя феноменальный выстрел взлета из-за пределов штрафной от Партея (мог быть шедевр). Но не всегда удавалось хозяевам выходить сухими из воды.

На 36-й минуте подопечные Артеты довели свое преимущество до двух мячей. И сделали это очень быстро. Сака протянул мяч, отдал в центр на Эдегора, а тот с 25 метров положил круглого в правый угол ворот. Восьмой гол норвежца в нынешнем сезоне АПЛ. Он лучший бомбардир команды.

После перерыва вышел совсем другой "Тоттенхэм" – очень атакующий. Они сразу создали несколько хороших шансов у ворот Рамсдейла, но дважды английский вратарь спасал свою команду. Готов был к этому “Арсенал”? Конечно, гости выдержали такое мощное давление от соперника и довели матч до сухой победы.

Более того, "канониры" имели шанс еще и сделать счет разгромным. Нкетиа получил мяч в чужой штрафной, немного далеко от себя отпустил сферу, а Льорис уже успел сократить дистанцию и в итоге парировал удар. Второй убийственный шанс не реализовал 23-летний английский нападающий. Тяжело ему будет конкурировать с Габи Жезусом, однако бразилец еще как минимум всю зиму будет восстанавливаться.

Теперь "Арсенал" опережает "Манчестер Сити" на восемь очков, а отрыв от "Тоттенхэм" составляет 14 зачетных пунктов. Уже понятно, что в этом сезоне эти две команды из Северного Лондона не соперники, разве статус “дерби” подогревает градус матча.

"Тоттенхэм" – "Арсенал" 0:2

Голы: Льорис 14 (авт.), Эдегор 36

Тоттенхэм: Льорис – Ромеро, Дайер, Лангле (Дэвис 88) – Догерти (Ришарлисон 71), Сарр (Биссума 76), Хойбьерг, Сессеньон (Перишич 76) – Кулусевский (Хиль 88), Сон – Кейн

Арсенал: Ремсдейл – Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко (Томиясу 86) – Эдегор (Вийера 90+3), Партей, Джака – Сака, Нкетиа (Смит-Роу 90+3), Мартинелли (Терни 76)

Предупреждения: Ромеро 35, Сессеньон 45+1, Сарр 53, Лангле 72 – Мартинелли 70, Габриэль 90+1

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В статье: Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон)
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Комментарии (5)
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жажа_the_best (Харьков)
15.01.2023 в 21:00
Жаль у Мудрика отобрали праздник!
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0
-1
kalan-86 (Анкара)
15.01.2023 в 20:56
І пішли найух ті шахтарські шахраї. Нехай вдавляться своїми 5 мільйонами. Сподіваюсь з ними тепер ніхто і ніколи справу мати не буде більше. Мудрик через сезон-інший може успішно опинитись десь в Крістал Пелес. Браво Арсенал! Нам не в край важливо було це придбання, тому що у нас є команда. Челсі цей трансфер, та інші їхні підлі вчинки, ще вилізуть боком.
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0
-1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
15.01.2023 в 20:48
Мудрик нехай кусає лікті))) в третьосортній команді)) десь на 10 місці вроді)..
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+1
-1
lucky_guy
15.01.2023 в 20:32
Арсенал фантастичний. Яким сирим він виглядав в перших турах і як грає зараз. Браво Артета, браво Зіна
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+3
0
ВасяКулебяка (Козливка)
15.01.2023 в 21:07
Сам ти сирий, ще на предсезонних сборах було видно шо Арсенал машина.
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0
-1

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