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Лингард подтвердил слова Роналду: МЮ сильно отстает во всем! Посмотрите на инфраструктуру Ман Сити и Шпор

Англия
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Хорошее интервью, на фоне переговоров о продаже клуба

Лингард подтвердил слова Роналду: МЮ сильно отстает во всем! Посмотрите на инфраструктуру Ман Сити и Шпор

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Джесси Лингард подтвердил слова Криштиану Роналду об инфраструктуре "Манчестер Юнайтед". Бывший полузащитник раскритиковал "отставание" "Юнайтед" от других клубов "большой шестерки".

"Да, (он прав), а он покинул команду (в первый раз) много лет назад! Нам хочется самого лучшего, тем более что "Юнайтед" – один из крупнейших клубов в мире. Хочется лучшего из лучшего.

Конечно, ты хочешь лучшую еду, ты хочешь бассейн, джакузи и сауну, которые, конечно, есть, но которые должны быть немного более современными.

Нужно модернизироваться, потому что ты видишь городские объекты и думаешь: "Надо идти в ногу со временем, немного наверстать упущенное!".

Потому что на данный момент они ("Юнайтед") сильно отстают.

И "МЮ" сильно отстает во всем! Посмотрите на инфраструктуру "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма"... Они впереди на много миль. Даже с точки зрения соцсетей.

Я пришел к ним в 2017 году и предложил делать контент для ютуба – я просто хотел, чтобы клуб шел в ногу со временем, чтобы в "МЮ" появлялись новые вещи.

Нужно быть актуальным и оставаться актуальным", – закончил бывший полузащитник "манкунианцев".

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Напомним, что в ноябре, в интервью Пирсу Моргану, Криштиану Роналду сказал, что в "Юнайтед" ничего не изменилось с момента его ухода в 2009-м, акцентировав внимание на инфраструктуре. После этого разговора клуб расторг контракт с португальцем.

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В статье: Криштиану Роналду Джесси Лингард Манчестер Юнайтед
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Источник:
dailymail.co.uk

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