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Арсенал договорился о трансфере нападающего Брайтона. У форварда конфликт с Де Дзерби

Англия
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Хорошее усиление в борьбе за чемпионство

Арсенал договорился о трансфере нападающего Брайтона. У форварда конфликт с Де Дзерби

Фото: twitter.com/OfficialBHAFC

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"Арсенал" достиг договоренности о трансфере лучшего бомбардира "Брайтона" – вингера Леандро Троссарда. "Гуннеры" заплатят за 28-летнего бельгийца 27 миллионов фунтов.

Клуб также договорился с игроком о личном контракте, но подписи ещё не поставлены.

Ранее сообщалось, что у игрока конфликт с главным тренером Роберто Де Дзерби. Специалист не общался с игроком и не ставил его в состав в последних матчах.

Троссард провел в этом сезоне 17 матчей, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи.

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В статье: Арсенал (Лондон) Леандро Троссард Брайтон
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