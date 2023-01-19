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Арсенал договорился о трансфере нападающего Брайтона. У форварда конфликт с Де Дзерби
Хорошее усиление в борьбе за чемпионство
Фото: twitter.com/OfficialBHAFC
"Арсенал" достиг договоренности о трансфере лучшего бомбардира "Брайтона" – вингера Леандро Троссарда. "Гуннеры" заплатят за 28-летнего бельгийца 27 миллионов фунтов.
Клуб также договорился с игроком о личном контракте, но подписи ещё не поставлены.
Ранее сообщалось, что у игрока конфликт с главным тренером Роберто Де Дзерби. Специалист не общался с игроком и не ставил его в состав в последних матчах.
Троссард провел в этом сезоне 17 матчей, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи.
Leandro Trossard to Arsenal, here we go! Full agreement reached between clubs w/Brighton for £27m — personal terms agreed. Exclusive news confirmed ????⚪️???? #AFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2023
Trossard will sign his Arsenal contract soon — medical tests will take place in London. Contracts to be prepared soon. pic.twitter.com/O1IrrAFkVo
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