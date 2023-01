Арсенал договорился о трансфере нападающего Брайтона. У форварда конфликт с Де Дзерби

"Арсенал" достиг договоренности о трансфере лучшего бомбардира "Брайтона" – вингера Леандро Троссарда. "Гуннеры" заплатят за 28-летнего бельгийца 27 миллионов фунтов.

Клуб также договорился с игроком о личном контракте, но подписи ещё не поставлены.

Ранее сообщалось, что у игрока конфликт с главным тренером Роберто Де Дзерби. Специалист не общался с игроком и не ставил его в состав в последних матчах.

Троссард провел в этом сезоне 17 матчей, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи.

Leandro Trossard to Arsenal, here we go! Full agreement reached between clubs w/Brighton for £27m — personal terms agreed. Exclusive news confirmed ????⚪️???? #AFC



Trossard will sign his Arsenal contract soon — medical tests will take place in London. Contracts to be prepared soon. pic.twitter.com/O1IrrAFkVo