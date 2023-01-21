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Гари Невилл: Увидев игру Мудрика 10 минут, я бы не хотел против него играть

Англия
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Бывший игрок "МЮ" поражен уровнем Михаила

Гари Невилл: Увидев игру Мудрика 10 минут, я бы не хотел против него играть

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Невилл прокомментировал дебют Михаила Мудрика в составе лондонского "Челси".

"Увидев игру Мудрика 10 минут, я бы не хотел против него играть!", – написал в своем твиттере в прошлом звездный английский защитник.

В рамках 21-го тура чемпионата Англии "пенсионеры" на выезде сыграли в нулевую ничью с "Ливерпулем" Юргена Клоппа. 22-летний украинец начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 55-й минуте встречи, заменив Льюиса Холла.

Михаил стал вторым украинцем, сыгравшим за "Челси". Первым был Андрей Шевченко.

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В статье: Челси (Лондон) Ливерпуль Михаил Мудрик
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Источник:
Twitter Gary Neville

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