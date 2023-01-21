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Гари Невилл: Увидев игру Мудрика 10 минут, я бы не хотел против него играть
Бывший игрок "МЮ" поражен уровнем Михаила
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Невилл прокомментировал дебют Михаила Мудрика в составе лондонского "Челси".
"Увидев игру Мудрика 10 минут, я бы не хотел против него играть!", – написал в своем твиттере в прошлом звездный английский защитник.
В рамках 21-го тура чемпионата Англии "пенсионеры" на выезде сыграли в
Михаил стал вторым украинцем, сыгравшим за "Челси". Первым был Андрей Шевченко.
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