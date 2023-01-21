Гари Невилл: Увидев игру Мудрика 10 минут, я бы не хотел против него играть

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Невилл прокомментировал дебют Михаила Мудрика в составе лондонского "Челси".

"Увидев игру Мудрика 10 минут, я бы не хотел против него играть!", – написал в своем твиттере в прошлом звездный английский защитник.

В рамках 21-го тура чемпионата Англии "пенсионеры" на выезде сыграли в нулевую ничью с "Ливерпулем" Юргена Клоппа. 22-летний украинец начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 55-й минуте встречи, заменив Льюиса Холла.

Михаил стал вторым украинцем, сыгравшим за "Челси". Первым был Андрей Шевченко.