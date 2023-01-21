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Манчестер Сити подписал аргентинского опорника, - Фабрицио Романо
Клуб Гвардиолы усиливается перед весенней частью сезона
Фото: twitter.com/Velez
"Манчестер Сити" осуществил трансфер опорного полузащитника "Велеса Сарсфилда" Максимо Перроне. Об этом пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Сообщается, что 20-летний аргентинец и оба клуба уже подписали все необходимые документы. Контракт с футболистом будет рассчитан до июня 2028 года.
В этом сезоне на счету Максимо Перроне 3 гола и 2 ассиста в 33 матчах за "Велес Сарсфилд".
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Источник:Fabrizio Romano
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