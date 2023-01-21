Манчестер Сити подписал аргентинского опорника, - Фабрицио Романо

"Манчестер Сити" осуществил трансфер опорного полузащитника "Велеса Сарсфилда" Максимо Перроне. Об этом пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщается, что 20-летний аргентинец и оба клуба уже подписали все необходимые документы. Контракт с футболистом будет рассчитан до июня 2028 года.

В этом сезоне на счету Максимо Перроне 3 гола и 2 ассиста в 33 матчах за "Велес Сарсфилд".