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Гвардиола - о матче против Вулверхэмптона: Очень доволен игрой
Наставник доволен игрой своих подопечных
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 22 января, "Манчестер Сити"
Испанский наставник "горожан" Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу своих подопечных, вспомнив тяжелую игру против "Тоттенхэма":
"Очень доволен игрой, хотя мы играли всего два с половиной дня назад. Конечно, "Вулверхэмптон" не лидирует в чемпионате, но во втором тайме мы увидели, какое у них качество. Мы боролись действительно хорошо и забили голы в нужные моменты во втором тайме, хотя они немного надавили на нас. Ещё одна победа после нашего триумфа над "Тоттенхэмом" — важно было продолжать в том же духе", - приводит слова наставника издание BBC.
Напомним, ранее Хосеп Гвардиола
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