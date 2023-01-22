Гвардиола - о матче против Вулверхэмптона: Очень доволен игрой

Сегодня, 22 января, "Манчестер Сити" добыл разгромную победу над "Вулверхэмптоном" в рамках 21 тура английской Премьер лиги.

Испанский наставник "горожан" Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу своих подопечных, вспомнив тяжелую игру против "Тоттенхэма":

"Очень доволен игрой, хотя мы играли всего два с половиной дня назад. Конечно, "Вулверхэмптон" не лидирует в чемпионате, но во втором тайме мы увидели, какое у них качество. Мы боролись действительно хорошо и забили голы в нужные моменты во втором тайме, хотя они немного надавили на нас. Ещё одна победа после нашего триумфа над "Тоттенхэмом" — важно было продолжать в том же духе", - приводит слова наставника издание BBC.