  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола - о матче против Вулверхэмптона: Очень доволен игрой
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола - о матче против Вулверхэмптона: Очень доволен игрой

Англия
(1 голосов)

Наставник доволен игрой своих подопечных

Гвардиола - о матче против Вулверхэмптона: Очень доволен игрой

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 22 января, "Манчестер Сити" добыл разгромную победу над "Вулверхэмптоном" в рамках 21 тура английской Премьер лиги.

Испанский наставник "горожан" Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу своих подопечных, вспомнив тяжелую игру против "Тоттенхэма":

"Очень доволен игрой, хотя мы играли всего два с половиной дня назад. Конечно, "Вулверхэмптон" не лидирует в чемпионате, но во втором тайме мы увидели, какое у них качество. Мы боролись действительно хорошо и забили голы в нужные моменты во втором тайме, хотя они немного надавили на нас. Ещё одна победа после нашего триумфа над "Тоттенхэмом" — важно было продолжать в том же духе", - приводит слова наставника издание BBC.

Напомним, ранее Хосеп Гвардиола рассказал о сроках восстановления молодого англичанина, заявив, что Фоден может быть готов к матчу против "Арсенала" в Кубке Англии.

По теме
yellow-arrow
Зинченко оценил шансы Арсенала на титул АПЛ
yellow-arrow
Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Зинченко получил третью оценку среди защитников Арсенала за игру против МЮ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Вулверхэмптон Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде