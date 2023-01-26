Артета, Де Дезрби и Эмери среди претендентов на звание тренера месяца в АПЛ

АПЛ опубликовала 5 претендентов на звание лучшего тренера месяца. Болельщики смогут проголосовать за лучшего специалиста этого месяца до 30-го января.

Все номинанты:

Микель Артета ("Арсенал") – 3 матча за месяц, 2 победы, 1 ничья, разница мячей – "+3", 1 место;

Стив Купер ("Ноттингем Форест") – 2 победы, 2 ничьих, разница мячей – "+3", 13 место;

Роберто Де Дзерби ("Брайтон") – 2 победы, 1 ничья, разница мячей – "+6", 6 место;

Унаи Эмери ("Астон Вилла") – 3 победы, 1 ничья, разница мячей – "+4", 11 место;

Томас Франк ("Брентфорд") – 2 победы, 1 ничья, разница мячей – "+4", 8 место.

Примечательно, что Унаи Эмери и Роберто Де Дзерби возглавили свои клубы по ходу сезона: итальянец в сентябре, после ухода Грэма Поттера, а испанец в конце октябра, после увольнения Стивена Джеррарда.

Напомним, что Артета был признан менеджером месяца в ноябре/декабре, Эдди Хау стал менеджером октября, тен Хаг был признан лучшим в сентябре, а в августе им снова стал менеджер "Арсенала".