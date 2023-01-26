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Артета, Де Дезрби и Эмери среди претендентов на звание тренера месяца в АПЛ
Бывший главный тренер "Шахтера" держит "Брайтон" возле зоны еврокубков
Getty Images / Global Images Ukraine
АПЛ опубликовала 5 претендентов на звание лучшего тренера месяца. Болельщики смогут проголосовать за лучшего специалиста этого месяца до 30-го января.
Все номинанты:
- Микель Артета ("Арсенал") – 3 матча за месяц, 2 победы, 1 ничья, разница мячей – "+3", 1 место;
- Стив Купер ("Ноттингем Форест") – 2 победы, 2 ничьих, разница мячей – "+3", 13 место;
- Роберто Де Дзерби ("Брайтон") – 2 победы, 1 ничья, разница мячей – "+6", 6 место;
- Унаи Эмери ("Астон Вилла") – 3 победы, 1 ничья, разница мячей – "+4", 11 место;
- Томас Франк ("Брентфорд") – 2 победы, 1 ничья, разница мячей – "+4", 8 место.
Примечательно, что Унаи Эмери и Роберто Де Дзерби возглавили свои клубы по ходу сезона: итальянец в сентябре, после ухода Грэма Поттера, а испанец в конце октябра, после увольнения Стивена Джеррарда.
Напомним, что Артета был признан менеджером месяца в ноябре/декабре, Эдди Хау стал менеджером октября, тен Хаг был признан лучшим в сентябре, а в августе им снова стал менеджер "Арсенала".
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