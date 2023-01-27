Арсенал согласовал новый контракт с лидером атаки на 4.5 года

"Арсенал" согласовал продление контракта с вингером Габриэлем Мартинелли, сообщает The Athletic. 21-летний бразилец заключит соглашение до лета 2027-го.

Текущий контракт звезды "Арсенала" рассчитан до лета 2024-го. Ещё на два года контракт можно продлить опционально.

Бразильца всё устравивает в новом соглашении и он рад оставаться в клубе.

В этом сезоне Мартинелли стал в один ряд с лидерами "Арсенала", продемонстрировав впечатляющий прогресс. Габриэль даже заслужил вызов в сборную Бразилии на чемпионат мира, несмотря на огромное количество атакующих футболистов в расположении "селесао". За бортом национальной команды даже остался Роберто Фирмино, который хорошо начал этот сезон.

Мартинелли провел за "Арсенал" 26 матчей, забил 7 голов и отдал 4 голевых передач во всех турнирах в этом сезоне. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.