На Стэмфорд Бридж нет команды. АПЛ. Челси – Саутгемптон 0:1

Грэм Поттер решил провести масштабную ротацию полевых игроков после матча с дортмундской "Боруссией", состоявшегося в середине недели. Джеймс, Силва, Лофтус-Чик, Зиеш, Мудрик и Хавертц уступили свои места на поле Аспиликуэте, Кулибали, Ковачичу, Мадуэке, Маунту и Д.Д. Фофана соответственно. Исполняющий обязанности менеджера "Саутгемптона" Рубен Селлес не столь сильно удивил подбором футболистов, как его коллега (сделал ставку на проверенных и готовых бойцов), но исполнителей испанец расположил по схеме 4-4-2. Перед стартовым свистком стало известно, что Салису не сыграл по причине травмы.

На первый тайм можно было смело опоздать, залетев на просмотр где-то на компенсированное время. Что вообще сказать: если у "Челси" еще основа несыгранная, то стоит ли предъявлять претензии потасованной обойме за невнятную игру? Хозяева ничего не создали до перерыва, в основном только навешивали в руки Базуну. Удары "синих" шли с острых углов и больше смахивали на прострелы.

Футболисты "Саутгемптона" действовали с большим желанием, не убирали ноги и даже создали несколько хороших моментов. В дебюте матча Бадиашиль уступил в борьбе на фланге Сулемане: на пути Камалдина встал Кепа, дальше Кулибали уже справился с добиванием Уорда-Прауза. Потом Онуачу выиграл второй этаж сразу и у Бадиашиля, и у Чилвелла, однако точности кивку Пола не хватило. Тем не менее, гостям удалось забить в раздевалку. "Святые" получили возможность пробить опасный штрафной, мастер Уорд-Прауз воспользовался ею сполна – перекинул стенку, а мяч опустился в ворота впритирку со штангой. Кепа до снаряда не дотянулся (0:1).

Best in the country ✅

Best in Europe ✅

Best in the world ✅



No one does it better than James Ward-Prowse ???? pic.twitter.com/PfWGuAprcG — Southampton FC (@SouthamptonFC) February 18, 2023

В перерыве Поттер убрал одного Фофана и выпустил другого. Защитник Уэсли вышел вместо Кулибали, а Стерлинг заменил форварда Давида Датро. Позднее Грэм также бросил в бой Хавертца и Мудрика. "Челси" ожидаемо вдавил "Саутгемптон" в штрафную площадку гостей, подопечные Селлеса по минимуму владели мячом и во втором тайме только отбивались.

Шансы забить у "синих" возникали, правда, все попытки нещадно порол Стерлинг. Сначала Рахим попал в Мэйтленда-Найлза после прострела Хавертца, затем Перро и Лавия по очереди заблокировали расстрелы ворот "Саутгемптона" в исполнении английского вингера "Челси".

На экваторе второй половины встречи Секу Мара в падении через себя зарядил не по мячу, а прямо по лицу Аспиликуэте. Медики выскочили на поле мгновенно и оказывали помощь капитану хозяев примерно 10 минут. Сесара вынесли на носилках и в кислородной маске, "Челси" получил право на шестую, специальную замену.

???? La patada que ha recibido Azpilicueta ha sido escalofriante...



???? Recupérate pronto, crack! pic.twitter.com/MBdR5cQGmu — ChiringuitoChampions (@chirichampions) February 18, 2023

Дэвид Кут справедливо прибавил к основному времени поединка 12 минут, Поттер перестроился на игру с тремя центрбеками, однако из-за столь длинной паузы "Челси" потерял самое важное – ритм. "Саутгемптон" выстоял и, можно даже сказать, заслужил победить, ведь гости играли в футбол на "Стэмфорд Бридж" два тайма, а не один.

В последний раз "Саутгемптон" обыгрывал "Челси" дважды за сезон в кампании-87/88. Кто знает, возможно, в том числе и эти 3 очка помогут "святым" сохранить прописку в элитном дивизионе.

Михаил Мудрик вошел в игру нормально и точно не выглядел хуже остальных партнеров. Заработал штрафной под удар-навес Фелишу; классно, хоть и немного неточно, приложился к мячу из-за пределов штрафной площадки на последних секундах. Также украинец не рассчитал подачу на Уэсли Фофана, но зато прекрасно забежал в свободное пространство под пас Хавертца – если бы Кай еще и отдал эту передачу, а не полез в обводку, она ведь так напрашивалась. Кстати, что примечательно, Стерлинг занял позицию на правом фланге, хотя в основном всегда играет слева. Рахим может действовать и там, и там, это известно, но лишний раз Поттер Мудрика не дергал, это радует.

АПЛ, 24-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

"Челси" – "Саутгемптон" 0:1

Гол: Уорд-Прауз (45+1)

"Челси": Аррисабалага – Аспиликуэта (Чалоба, 84), Кулибали (У. Фофана, 46), Бадиашиль, Чилвелл (Галлахер, 84) – Ковачич, Фернандес – Мадуэке (Мудрик, 64), Фелиш, Маунт (Хавертц, 64) – Д.Д. Фофана (Стерлинг, 46)

"Саутгемптон": Базуну – Мэйтленд-Найлз (Лянко, 90+5), Беднарек, Белла-Кочап, Перро – С. Армстронг (Уолкотт, 59), Уорд-Прауз, Лавия (Диалло, 87), Эльюнусси (Алькарас, 87) – Сулемана (А. Армстронг, 59), Онуачу (Мара, 59)

Предупреждения: Кулибали (4), Аррисабалага (87), Ковачич (90+7) – Белла-Кочап (16), С. Армстронг (45+4), Мара (75), Лавия (87), Уорд-Прауз (90+7), Перро (90+8)