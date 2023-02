На Стэмфорд Бридж нет команды. АПЛ. Челси – Саутгемптон 0:1

Грэм Поттер решил провести масштабную ротацию полевых игроков после матча с дортмундской "Боруссией", состоявшегося в середине недели. Джеймс, Силва, Лофтус-Чик, Зиеш, Мудрик и Хавертц уступили свои места на поле Аспиликуэте, Кулибали, Ковачичу, Мадуэке, Маунту и Д.Д. Фофана соответственно. Исполняющий обязанности менеджера "Саутгемптона" Рубен Селлес не столь сильно удивил подбором футболистов, как его коллега (сделал ставку на проверенных и готовых бойцов), но исполнителей испанец расположил по схеме 4-4-2. Перед стартовым свистком стало известно, что Салису не сыграл по причине травмы.

На первый тайм можно было смело опоздать, залетев на просмотр где-то на компенсированное время. Что вообще сказать: если у "Челси" еще основа несыгранная, то стоит ли предъявлять претензии потасованной обойме за невнятную игру? Хозяева ничего не создали до перерыва, в основном только навешивали в руки Базуну. Удары "синих" шли с острых углов и больше смахивали на прострелы.

Футболисты "Саутгемптона" действовали с большим желанием, не убирали ноги и даже создали несколько хороших моментов. В дебюте матча Бадиашиль уступил в борьбе на фланге Сулемане: на пути Камалдина встал Кепа, дальше Кулибали уже справился с добиванием Уорда-Прауза. Потом Онуачу выиграл второй этаж сразу и у Бадиашиля, и у Чилвелла, однако точности кивку Пола не хватило. Тем не менее, гостям удалось забить в раздевалку. "Святые" получили возможность пробить опасный штрафной, мастер Уорд-Прауз воспользовался ею сполна – перекинул стенку, а мяч опустился в ворота впритирку со штангой. Кепа до снаряда не дотянулся (0:1).

Best in the country ✅

Best in Europe ✅

Best in the world ✅



No one does it better than James Ward-Prowse ???? pic.twitter.com/PfWGuAprcG