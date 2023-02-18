Аспиликуэта получил серьезную травму в матче против Саутгемптона

Центральный защитник и капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта травмировался в матче 24-го тура АПЛ против "Саутгемптона".

Испанец не смог покинуть поле самостоятельно. Ему долгое время оказывали помощь врачи после того, как Секу Мара ударил его ногой по голове. Врачи вынесли его на носилках.

О степени серьезности травмы информации пока нет. На поле Аспиликуэту заменил на 84-й минуте Тревор Чалоба.