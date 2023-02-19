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Зинченко стал шестым украинцем, который забивал в АПЛ
Солидная компания
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 24-го тура АПЛ лондонский "Арсенал"
Дебютным голом в составе "канониров" отличился Александр Зинченко - украинец на 61-й минуте встречи из-за пределов штрафного ударом поразил правый угол ворот гостей.
Таким образом, Александр стал 6-м украинским игроком, отличившимся забитым мячом в чемпионате Англии.
Ранее в английском первенстве забивали Андрей Ярмоленко (8 голов в 66 матчах за "Вест Хэм"), Сергей Ребров (10 в 59 поединках за "Тоттенхэм"), Андрей Шевченко (9 в 48 играх за "Челси"), Андрей Воронин (5 у 27 матчах за "Ливерпуль" и Виталий Миколенко (1 мяч в 36 поединках за "Эвертон").
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