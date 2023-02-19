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Зинченко стал шестым украинцем, который забивал в АПЛ

Англия
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Солидная компания

Зинченко стал шестым украинцем, который забивал в АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 24-го тура АПЛ лондонский "Арсенал" на выезде обыграл "Астон Виллу" - со счетом 4:2.

Дебютным голом в составе "канониров" отличился Александр Зинченко - украинец на 61-й минуте встречи из-за пределов штрафного ударом поразил правый угол ворот гостей.

Таким образом, Александр стал 6-м украинским игроком, отличившимся забитым мячом в чемпионате Англии.

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Ранее в английском первенстве забивали Андрей Ярмоленко (8 голов в 66 матчах за "Вест Хэм"), Сергей Ребров (10 в 59 поединках за "Тоттенхэм"), Андрей Шевченко (9 в 48 играх за "Челси"), Андрей Воронин (5 у 27 матчах за "Ливерпуль" и Виталий Миколенко (1 мяч в 36 поединках за "Эвертон").

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В статье: Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко Сергей Ребров Андрей Воронин Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Виталий Миколенко
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Комментарии (2)
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ВасяКулебяка (Козливка)
19.02.2023 в 11:15
Боюсь шо рекорд Реброва довго протримаєтся
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
19.02.2023 в 12:00
Звичайно, якщо враховувати позиції діючих гравців, всі захисники..
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