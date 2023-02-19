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Наставник Фулхэма: Соломон становится все лучше и лучше

Англия
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Марку Силва доволен игрой своего подопечного

Наставник Фулхэма: Соломон становится все лучше и лучше

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Израильский полузащитник "Шахтера" Манор Соломон, который ныне выступает за английский "Фулхэм" на правах аренды, принес победу своей команде в матче 23 тура АПЛ против "Брайтона".

Наставник "дачников" Марку Силва рассказал, как трансфер Соломона в "Фулхэм" влияет на игру команды, похвалив полузащитника:

"Он заслуживает доверия. Прекрасное завершение от него в матче с "Брайтоном" . Это был еще один момент для него. Все ожидали, что он сместится в центр и пробьет правой ногой, но он сделал наоборот. Он становится все лучше, лучше и лучше и заслуживает всего хорошего, потому что 2022 год был для него таким тяжелым на поле и вне его. Он помогает нам забивать голы и любит АПЛ. Он готов нам помочь", - приводит слова наставника издание BBC.

Напомним, Манор Соломон пожелал всего наилучшего Украине и донецкому "Шахтеру", заявив, что хочет скорейшего окончания войны.

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В статье: Фулхэм (Лондон) Марку Силва Манор Соломон
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