Наставник Фулхэма: Соломон становится все лучше и лучше

Израильский полузащитник "Шахтера" Манор Соломон, который ныне выступает за английский "Фулхэм" на правах аренды, принес победу своей команде в матче 23 тура АПЛ против "Брайтона".

Наставник "дачников" Марку Силва рассказал, как трансфер Соломона в "Фулхэм" влияет на игру команды, похвалив полузащитника:

"Он заслуживает доверия. Прекрасное завершение от него в матче с "Брайтоном" . Это был еще один момент для него. Все ожидали, что он сместится в центр и пробьет правой ногой, но он сделал наоборот. Он становится все лучше, лучше и лучше и заслуживает всего хорошего, потому что 2022 год был для него таким тяжелым на поле и вне его. Он помогает нам забивать голы и любит АПЛ. Он готов нам помочь", - приводит слова наставника издание BBC.