АПЛ. Манчестер Юнайтед – Лестер 3:0. До Ман Сити теперь три очка

Английская Премьер-лига, 24-й тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

Три подряд победы “Лестера” перед этим матчем заставили думать, что “Манчестер Юнайтед” сегодня столкнется с большими проблемами. Пусть счет не вводит вас в заблуждение, ведь определенные затруднения у хозяев все-таки были. Однако на то у МЮ сейчас и формируется стиль топ-команды, чтобы справиться с таким давлением и еще и разгромить соперника.

Хозяева забрали мяч под свой контроль сразу после стартового свистка, однако выйти вперед должны были гости. Но есть одно "но", и имя ему Давид де Хеа. Испанец сначала потянул расстрельный удар Барнса, а затем совершил невероятный сейв после попытки Ихеаначо забить головой.

Oh wow de gea just matched schmeichel clean sheet record ????????????????????????????@D_DeGea your world class and what a save to do it with ????‍????????‍????????‍???? pic.twitter.com/pNHssKlYF0