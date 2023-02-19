АПЛ. Манчестер Юнайтед – Лестер 3:0. До Ман Сити теперь три очка

Английская Премьер-лига, 24-й тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

Три подряд победы “Лестера” перед этим матчем заставили думать, что “Манчестер Юнайтед” сегодня столкнется с большими проблемами. Пусть счет не вводит вас в заблуждение, ведь определенные затруднения у хозяев все-таки были. Однако на то у МЮ сейчас и формируется стиль топ-команды, чтобы справиться с таким давлением и еще и разгромить соперника.

Хозяева забрали мяч под свой контроль сразу после стартового свистка, однако выйти вперед должны были гости. Но есть одно "но", и имя ему Давид де Хеа. Испанец сначала потянул расстрельный удар Барнса, а затем совершил невероятный сейв после попытки Ихеаначо забить головой.

Oh wow de gea just matched schmeichel clean sheet record ????????????????????????????@D_DeGea your world class and what a save to do it with ????‍????????‍????????‍???? pic.twitter.com/pNHssKlYF0 — jimmy smith (@jimmysmith89) February 19, 2023

Такое ощущение, что МЮ дал устать сопернику в первые 20-25 минут, а затем ударил по болезненному. Оффсайдная ловушка “Лестера” провалилась, Рашфорд ворвался в свободную зону и с паса Фернандеша переиграл голкипера. С начала матча Маркуса просто не было видно на поле, но он включился в нужный момент. Кстати, играл сегодня в первом тайме справа (слева был Гарначо), оттуда и забил.

Дело в том, что Гарначо действительно просто “был” на поле – активности от него не поступало. В перерыве тен Хаг выпустил Санчо – тот немного прибавил любопытство к игре. Но МЮ и так на второй тайм вышел еще более заряженный на атаку.

На 49-й минуте Мартинес угодил головой в перекладину, еще через минуту Рашфорд пробил из пределов штрафной – Уорд ногой парировал. В конце концов, на 56-й минуте Маркус снова ушел от офсайдной ловушки и скрылся на свидании с голкипером (на этот раз левым флангом, Санчо теперь был справа) и реализовал шанс. Гол сначала отменили из-за офсайда, но на VAR увидели, что все легально. Дубль Рашфорда благодаря его прекрасным забегам и великолепным пасам Фернандеша и Фреда.

Прошло всего шесть минут, как счет стал разгромным: Санчо завершил контратаку хозяев. Второй гол после возвращения из лазарета для англичанина. Из скамейки для запасных ему выходить более комфортно.

Еще не один гол могли забивать подопечные тен Хага. В частности, Вегхорст упустил два момента – все еще не может он забить первый гол в АПЛ после возвращения. А "Лестер" сдался еще при счете 0:2 - подопечные Роджерса не могли что-то изменить, они "наелись" еще в первом тайме.

Теперь МЮ отстает от второго "Сити" на три очка, а от первого "Арсенала" на пять (у "канониров" еще матч в запасе). Сейчас "манкунианцы" уже ближе именно к лидерам чемпионата, а не к преследователям за бронзу – четвертый "Ньюкасл" уступает восемью очками. Интересно, сможет ли по-настоящему навязать борьбу за чемпионство МЮ?

А первый трофей в Англии тен Хаг может завоевать уже в следующее воскресенье: его подопечные встретятся с "Ньюкаслом" в финале Кубка лиги. Да еще и ответный матч плей-офф ЛЕ против "Барселоны" запланирован на четверг. Следующая неделя обещает быть интересной.

"Манчестер Юнайтед" - "Лестер" 3:0

Голы: Рашфорд 25, 56, Санчо 61

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Далот, Линделеф, Мартинес, Шоу (Уан-Биссака 69) – Фред (Мактоминей 59), Забитцер (Мейну 80) – Рашфорд (Эланга 69), Фернандеш, Гарначо (Санчо 46)

Лестер: Уорд – Кастань, Суттар, Фас, Кристиансен – Менди (Сумаре 59), Дьюсберри-Холл (Тиллеманс 59) – Тете (Прат 75), Маддисон, Барнс – Ихеаначо (Варди 75)

Предупреждения: Фас 45+2, Менди 48