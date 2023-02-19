Де Хеа - рекордсмен Манчестер Юнайтед по количеству сухих матчей

"Манчестер Юнайтед" уверенно переиграл "Лестер" в матче 24-го тура английской Премьер лиги, приблизившись к "Манчестер Сити" на три очка.

Матч против "Лестера" стал знаковым для голкипера "красных дьяволов" Давида Де Хеа, который провел "сухой" матч.

За счет того, что 32-летний испанец снова оставил свои ворота в неприкосновенности, он стал новым рекордсменом Манчестер Юнайтед по количеству "сухих" проведённых матчей в истории клуба (180 "сухих" матчей из 521 сыгранного за МЮ).

Ранее этот рекорд принадлежал легендарному датскому вратарю Петеру Шмейхелю, в активе которого было 179 "сухих" поединков в футболке Манчестер Юнайтед.