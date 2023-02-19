Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Хеа - рекордсмен Манчестер Юнайтед по количеству сухих матчей
Матч против Лестера стал знаковым для испанца
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" уверенно переиграл "Лестер" в матче 24-го тура английской Премьер лиги, приблизившись к "Манчестер Сити" на три очка.
Матч против "Лестера" стал знаковым для голкипера "красных дьяволов" Давида Де Хеа, который провел "сухой" матч.
За счет того, что 32-летний испанец снова оставил свои ворота в неприкосновенности, он стал новым рекордсменом Манчестер Юнайтед по количеству "сухих" проведённых матчей в истории клуба (180 "сухих" матчей из 521 сыгранного за МЮ).
???? RECORD EQUALLED ????@D_DeGea x @PSchmeichel1 #MUFC pic.twitter.com/Eovv12vfOa— Manchester United (@ManUtd) February 19, 2023
Ранее этот рекорд принадлежал легендарному датскому вратарю Петеру Шмейхелю, в активе которого было 179 "сухих" поединков в футболке Манчестер Юнайтед.
Ранее мы писали, что
Популярное сейчас
- Роман с итальянским секс-символом и ужас фанатов. Кариус возвращается в большой футбол. ФОТО
- Первый батальон ВСУ завершил курс по использованию броневиков M2 Bradley.
- Миколенко – об отце в ВСУ: Мы могли говорить редко, а отправлять сообщения было опасно
- Когда будут играть Цыганков, Мудрик, Зинченко и Малиновский. Расписание футбола на 17-19 февраля
- Самая сексуальная болельщица чемпионата мира похвасталась футболкой Арсенала. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО