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Аспиликуэту выписали из больницы после сотрясения мозга, полученного в матче с Саутгемптоном
Капитан "синих" провел два дня в больнице
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Сесар Аспиликуэта наблюдал за сегодняшней тренировкой "Челси", 21-го февраля. Капитана "синих" выписали из больницы после сотрясенич мозга, которое он получил на выходных.
На 74-ой минуте матча форвард "Саутгемптона" Секу Мара ударил Сесара ногой в голову, после чего испанцу 9 минут оказывали помощь. Он покинул поле на носилках.
"Медицинская команда клуба внимательно следит за состоянием Сесара, придерживаясь важных протоколов сотрясения мозга, чтобы обеспечить его безопасность.
Сегодня Сесар наблюдал за тренировкой, прежде чем начать работать над тем, чтобы вернуться на поле", – говорится в заявлении клуба.
Сесар провел за "Челси" в этом сезоне 26 матчей. Он мог уйти летом в "Барслеону", но стороны договорились о продлении контракта.
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