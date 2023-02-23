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Эвертон близок к продлению контракта с основным голкипером
Переговоры между сторонами на финальной стадии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ливерпульский "Эвертон" близок к тому, что продлить соглашение со своим основным вратарем Джорданом Пикфордом. Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо.
Согласно его информации, стороны находятся на финальной стадии переговоров. Действующий договор 28-летнего голкипера рассчитан до лета 2024 года. Сам Пикфорд заинтересован в подписании нового долгосрочного контракта с "ирисками".
Джордан выступает за "Эвертон" с 2017 года. В текущем сезоне англичанин провел 23 матча во всех турнирах, в которых пропустил 33 мяча, еще 5 раз он отстоял на ноль. В общей сложности на его счету 222 поединка. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 28 млн евро.
Ранее сообщалось, что Пикфорд привлек внимание "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма".
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