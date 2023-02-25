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Если Челси будет играть с Мудриком и Мадуэке, Тоттенхэм победить не удастся, - Мерсон

Англия
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Эксперт низко оценил уровень украинского вингера

Если Челси будет играть с Мудриком и Мадуэке, Тоттенхэм победить не удастся, - Мерсон

Getty Images / Global Images Ukraine

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Экс-игрок "Арсенала" Пол Мерсон утверждает, что "Челси" не победит "Тоттенхэм" в матче 25-го тура АПЛ, если за "синих" будут играть Михаил Мудрик и Чуквунонсо Мадуэке.

"Это один из важнейших матчей сезона для "Челси". Это две команды, которые не любят друг друга. Если "Челси" проиграет, это усилит давление на Поттера. А я хочу, чтобы он остался. Я не уверен, что это он привел этих игроков Я наблюдаю за этими новичками и думаю, лучше ли они игроков, которые уже были в команде?

Надеюсь, что Поттер выставит следующий стартовый состав: Кепа, Рис Джеймс, Бен Чилвелл, Бенуа Бадьяшиль, Тиагу Силва, Энцо Фернандес, Мэйсон Маунт, Матео Ковачич, Рахим Стерлинг, Кай Гаверц и Жоау Феликс. Если сыграет эта команда, то "Челси" победит "Тоттенхэм" со счетом 3:0.

Если Поттер сыграет с Михаилом Мудриком и Чуквунонсо Мадуэке, они не победят", - сказал Мерсон.

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В статье: Челси (Лондон) Пол Мерсон Михаил Мудрик Нони Мадуэке
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Источник:
Sportskeeda

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