Если Челси будет играть с Мудриком и Мадуэке, Тоттенхэм победить не удастся, - Мерсон

Экс-игрок "Арсенала" Пол Мерсон утверждает, что "Челси" не победит "Тоттенхэм" в матче 25-го тура АПЛ, если за "синих" будут играть Михаил Мудрик и Чуквунонсо Мадуэке.

"Это один из важнейших матчей сезона для "Челси". Это две команды, которые не любят друг друга. Если "Челси" проиграет, это усилит давление на Поттера. А я хочу, чтобы он остался. Я не уверен, что это он привел этих игроков Я наблюдаю за этими новичками и думаю, лучше ли они игроков, которые уже были в команде?

Надеюсь, что Поттер выставит следующий стартовый состав: Кепа, Рис Джеймс, Бен Чилвелл, Бенуа Бадьяшиль, Тиагу Силва, Энцо Фернандес, Мэйсон Маунт, Матео Ковачич, Рахим Стерлинг, Кай Гаверц и Жоау Феликс. Если сыграет эта команда, то "Челси" победит "Тоттенхэм" со счетом 3:0.

Если Поттер сыграет с Михаилом Мудриком и Чуквунонсо Мадуэке, они не победят", - сказал Мерсон.