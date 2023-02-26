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Артета – о капитанской Зинченко: Это была инициатива игроков
Пример здоровой атмосферы в команде
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал, как досталась
“Это замечательно, потому что это была инициатива игроков. Эдегор подошел ко мне вчера и сказал, что хочет сделать этот жест.
Если мы сегодня смогли подарить немного счастья и показать, кем для нас Алекс, то я рад посвятить этому победу, это была хорошая возможность”, - отметил Артета.
Добавим, что в 25-м туре АПЛ, который проходит в эти выходные, клубы лиги выходят на поле с сине-желтыми повязками, а также с символикой этих же цветов. Таким образом, они демонстрируют солидарность с Украиной в годовщину полномасштабного вторжения.
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