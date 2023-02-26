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Артета – о капитанской Зинченко: Это была инициатива игроков

Англия
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(2 голосов)

Пример здоровой атмосферы в команде

Артета – о капитанской Зинченко: Это была инициатива игроков

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал, как досталась капитанская повязка украинцу Александру Зинченко в матче против "Лестера":

“Это замечательно, потому что это была инициатива игроков. Эдегор подошел ко мне вчера и сказал, что хочет сделать этот жест.

Если мы сегодня смогли подарить немного счастья и показать, кем для нас Алекс, то я рад посвятить этому победу, это была хорошая возможность”, - отметил Артета.

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Добавим, что в 25-м туре АПЛ, который проходит в эти выходные, клубы лиги выходят на поле с сине-желтыми повязками, а также с символикой этих же цветов. Таким образом, они демонстрируют солидарность с Украиной в годовщину полномасштабного вторжения.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Александр Зинченко Мартин Эдегор
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Источник:
Ben Jacobs

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Комментарии (4)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
26.02.2023 в 13:13
только почему-то зина не знает, как правильно надевать повязку: жёлтый цвет должен быть снизу!
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
26.02.2023 в 12:36
Респект!
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+1
0
avatar
2.dc (Николаев)
26.02.2023 в 12:30
Ничуть не сомневаюсь, что то же случится и в Сборной Украины. И долго ждать не придется …)
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0
0
can (Торонто, Львов)
26.02.2023 в 12:50
Якщо на полi не буде Степаненка або Ярмоленка - так. Зiна, абсолютно заслужено, наступний капiтан.
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0
0

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