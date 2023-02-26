Артета – о капитанской Зинченко: Это была инициатива игроков

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал, как досталась капитанская повязка украинцу Александру Зинченко в матче против "Лестера":

“Это замечательно, потому что это была инициатива игроков. Эдегор подошел ко мне вчера и сказал, что хочет сделать этот жест.

Если мы сегодня смогли подарить немного счастья и показать, кем для нас Алекс, то я рад посвятить этому победу, это была хорошая возможность”, - отметил Артета.