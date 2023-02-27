Не сыграв ни матча, Роналду может получить медаль за победу МЮ в Кубке английской лиги

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду, начинавший текущий сезон в составе "Манчестер Юнайтед", может получить медаль за победу "красных дьяволов" в Кубке английской лиги , не сыграв ни одного матча за клуб в турнире. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Согласно правилам Кубка английской лиги, победившая команда получает в своё распоряжение 30 медалей, которые могут быть вручены футболистам клуба. "Манчестер Юнайтед" использовал во время матчей турнира 27 игроков, при этом среди них не было Роналду, который покинул клуб в ноябре прошлого года. Судьбу оставшихся трёх медалей решит сам "Юнайтед".

Таким образом, Роналду может получить медаль за победу в турнире, однако не будет считаться обладателем трофея, так как ни разу не вышел на поле в рамках Кубка.