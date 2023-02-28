Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидер Арсенала близок к возвращению на поле
Слишком долго находился в лазарете
Getty Images / Global Images Ukraine
В "Арсенале" надеются, что форвард команды Габриэл Жезус вернется после травмы еще до международного перерыва, пишет издание football.london.
Бразилец выбыл в ноябре из-за травмы колена, которую он получил в сборной. Впоследствии Габи был прооперирован. На днях менеджер "пушкарей" Микель Артета отметил, что колено Жезуса уже не реагирует на нагрузку.
"Арсенал" проведет еще шесть матчей до международной паузы, которая пройдет в марте. Маловероятно, что Жезус вернется к матчу с "Эвертоном" в среду или к субботнему поединку против "Борнмута".
Популярное сейчас
- Милан – Рух. Анонс и прогноз на матч Юношеской лиги УЕФА
- Минай - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28 февраля 2023
- Завтра-послезавтра будет 150 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 27.02
- Эль Класико, Зинченко против Миколенко и возвращение УПЛ. Расписание футбола на 27 февраля - 5 марта
- Звезда МЮ, с которого недавно сняли обвинения в избиении девушки, скоро станет отцом
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО