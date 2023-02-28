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Лидер Арсенала близок к возвращению на поле

Англия
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Слишком долго находился в лазарете

Лидер Арсенала близок к возвращению на поле

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В "Арсенале" надеются, что форвард команды Габриэл Жезус вернется после травмы еще до международного перерыва, пишет издание football.london.

Бразилец выбыл в ноябре из-за травмы колена, которую он получил в сборной. Впоследствии Габи был прооперирован. На днях менеджер "пушкарей" Микель Артета отметил, что колено Жезуса уже не реагирует на нагрузку.

"Арсенал" проведет еще шесть матчей до международной паузы, которая пройдет в марте. Маловероятно, что Жезус вернется к матчу с "Эвертоном" в среду или к субботнему поединку против "Борнмута".

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В статье: Арсенал (Лондон) Габриэл Жезус
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Источник:
football.london

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