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Лидера Брентфорда дисквалифицируют из-за ставок, футболист признал свою вину - СМИ
Айвен Тоуни получит продолжительную дисквалификацию
Фото: twitter.com/BrentfordFC
Английский форвард "Брентфорда" Айвен Тоуни получит продолжительную дисквалификацию за нарушение регламента по ставкам, сообщает Daily Mail.
Как сообщает источник, Тоуни признал свою вину во многих нарушениях с 25 февраля 2017 года по 23 января 2021 года. Всего английская футбольная ассоциация обвинила форварда в 262 нарушениях.
Форвард и клуб готовы принять дисквалификацию на несколько месяцев, поскольку часть ее придется на летнее межсезонье.
В нынешнем сезоне в составе "Брентфорда" Тоуни сыграл 23 матча, в которых забил 15 голов и сделал четыре результативных передачи.
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