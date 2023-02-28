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Лидера Брентфорда дисквалифицируют из-за ставок, футболист признал свою вину - СМИ

Англия
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Айвен Тоуни ​​​​​​​получит продолжительную дисквалификацию

Лидера Брентфорда дисквалифицируют из-за ставок, футболист признал свою вину - СМИ

Фото: twitter.com/BrentfordFC

UA-Футбол
Новина українською

Английский форвард "Брентфорда" Айвен Тоуни получит продолжительную дисквалификацию за нарушение регламента по ставкам, сообщает Daily Mail.

Как сообщает источник, Тоуни признал свою вину во многих нарушениях с 25 февраля 2017 года по 23 января 2021 года. Всего английская футбольная ассоциация обвинила форварда в 262 нарушениях.

Форвард и клуб готовы принять дисквалификацию на несколько месяцев, поскольку часть ее придется на летнее межсезонье.

В нынешнем сезоне в составе "Брентфорда" Тоуни сыграл 23 матча, в которых забил 15 голов и сделал четыре результативных передачи.

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В статье: Брентфорд Айвен Тоуни
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