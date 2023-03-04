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У Милнера истекает контракт с Ливерпулем
Будущее Милнера в клубе пока неизвестно
Фото: Planet Football
Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер этим летом может покинуть клуб, сообщает Evening Standart.
Контракт 37-летнего Милнера с "Ливерпулем" истекает летом и пока неизвестно, будут ли его продлевать. Все будет зависить от разговора с Клоппом в конце сезона.
В нынешнем сезоне в составе "Ливерпуля" Милнер сыграл 28 матчей и сделал две результативные передачи. Джеймс Милнер перебрался в "Ливерпуль" из "Сити" в 2015 году.
Клуб идет на 6-м месте в АПЛ и летом руководство планирует провести ротацию.
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