У Милнера истекает контракт с Ливерпулем

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер этим летом может покинуть клуб, сообщает Evening Standart.

Контракт 37-летнего Милнера с "Ливерпулем" истекает летом и пока неизвестно, будут ли его продлевать. Все будет зависить от разговора с Клоппом в конце сезона.

В нынешнем сезоне в составе "Ливерпуля" Милнер сыграл 28 матчей и сделал две результативные передачи. Джеймс Милнер перебрался в "Ливерпуль" из "Сити" в 2015 году.

Клуб идет на 6-м месте в АПЛ и летом руководство планирует провести ротацию.