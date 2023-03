АПЛ. Брайтон и Брентфорд приближаются к еврокубкам

Команды английской Премьер-лиги продолжают доигрывать перенесенные матчи осени. Сегодня пришла очередь “Брайтона”, “Кристал Пэлас”, “Брентфорда” и “Саутгемптона”. Команды из верхней половины таблицы победили своих соперников из борьбы за выживание.

Южное дерби между “Брайтоном” и “Кристал Пэлас” получилось не самым зрелищным. Команда Де Дзерби сыграла в нетипичной для себе манере – соперник имел преимущество по моментам, но победил “Брайтон”.

“Кристал Пэлас” не имел ни одного удара в створ за последние три матча, но в игре с “Брайтон” уже в первые 11 минут трижды побеспокоил вратаря “чаек” Стила. Удар Заха в ближний угол, неудачная попытка Эдуара, Олисе не переиграл Стила при выходе один на один. Были и промахи – тот же Эдуар пробил рядом со штангой.

“Пэлас” своими шансами не воспользовался, а “Брайтон” открыл счетом своим вторым ударом в матче. Митома сместился с фланга в центр в свободную зону, и выкатил точный пас Марчу. Вингер “Брайтона” открылся между двумя защитниками, и пробил 19-летнего дебютанта “Пэлас” Джо Уитворта.

Марч (то есть март по-английски), забивает 15 марта гол на 15-й минуте. “Брайтон” красив во всем.

После пропущенного гола “Брайтон” удалось завладеть контролем, и количество моментов у гостей уменьшилось. Следует сказать, что “Пэлас” повезло доиграть этот мяч в полном составе. Еще в первом тайме опорник “орлов” Шейк Дукуре мог получать вторую желтую, но рефери Питер Бенкс пожалел 23-летнего футболиста.

Во втором тайме качественного футбола было меньше, это часто случается с командами, которые не привыкли играть дважды в неделю. В какой-то момент на “Амексе” пропала часть освещения, и рефери пришлось добавить к игре девять минут. И только на 90+4 минуте “Пэлас” создал свой лучший шанс, и то – благодаря “Брайтона”. Кипер Стил ошибся с передачей у своих ворот, но Ахамада не промахнулся с прекрасной позиции.

“Кристал Пэлас” остается единственной команды АПЛ без победы в 2023 году. “Брайтон” сравнивается по очкам с “Ливерпулем”, но сыграл на матч меньше “красных” и в один мяч уступает команде Клоппа в разнице. Поэтому команда Де Дзерби пока только седьмая.

Когда “Брентфорд” забивает гол первым, это всегда плохая новость для соперника. “Пчелы” выиграли десять матчей и еще два раза сыграли вничью, когда открывали счет в матчах АПЛ. Ни одного поражения при таком сценарии.

Сегодняшняя победа стала для “пчел” десятой. Команда Томаса Франка создавала большие неприятности “Саутгемптону” после стандартов и контратак при участии Кевина Шаде, и казалось, что гол – дело времени. Он и был забит после стандарта. Подача с углового Мбемо на ближний угол, Нергор продлил мяч дальше, на дальней штанге кто как не Тоуни опереди Уокер-Питерса.

У “Саутгемптона” не было ответов на действия “Брентфорда” ни в первом тайме, ни во втором после серии замен. А на 90+7 минуте Тоуни к своему голу добавил ассист. В этом мяче – весь “Брентфорд”. Кипер “Сотона” Базуну выбил мяч, центрбек Пиннок выиграл борьбу в воздухе, и отправил мяч вперед, а Тоуни, тоже головой, скинул мяч на ход быстрому Висса – 2:0.

После многообещающей ничьи на “Олд Траффорд” против “Манчестер Юнайтед” “Саутгемптон” вновь проигрывает, и остается на последнем месте. “Брентфорд”, в свою очередь, укрепляется на восьмой позиции.

