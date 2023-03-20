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Антонио Конте могут уволить уже во время международной паузы
Конте не подбирал слова о руководстве
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Председатель совета директоров "Тоттенхэма" Даниэль Леви рассматривает возможность отстранения Антонио Конте во время международной паузы. Ситуация считается безнадежной.
Напомним, что
Леви поинтересовался мнением от ближайших доверенных лиц по поводу ситуации и не стал реагировать сразу на комментарии Конте.
Считается, что Конте будет уволен в скором времени, а его место займет Райан Мэйсон до конца сезона.
Альтернатива для Леви – договориться во время международной паузы с безработным топовым менеджером вроде Луиса Энрике, Томаса Тухеля или Маурисио Почеттино.
"Тоттенхэм" идет в АПЛ на 4-м месте с 49-ю очками после 28-и туров.
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