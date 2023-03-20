Антонио Конте могут уволить уже во время международной паузы

Председатель совета директоров "Тоттенхэма" Даниэль Леви рассматривает возможность отстранения Антонио Конте во время международной паузы. Ситуация считается безнадежной.

Напомним, что Антонио Конте раскритиковал игроков и руководство после ничьей с "Саутгемптоном" (3:3) . И хотя решение ещё не принято, но надежды на то, что итальянец проработает до конца сезона нет.

Леви поинтересовался мнением от ближайших доверенных лиц по поводу ситуации и не стал реагировать сразу на комментарии Конте.

Считается, что Конте будет уволен в скором времени, а его место займет Райан Мэйсон до конца сезона.

Альтернатива для Леви – договориться во время международной паузы с безработным топовым менеджером вроде Луиса Энрике, Томаса Тухеля или Маурисио Почеттино.

"Тоттенхэм" идет в АПЛ на 4-м месте с 49-ю очками после 28-и туров.