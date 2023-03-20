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Антонио Конте могут уволить уже во время международной паузы

Англия
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Конте не подбирал слова о руководстве

Антонио Конте могут уволить уже во время международной паузы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Председатель совета директоров "Тоттенхэма" Даниэль Леви рассматривает возможность отстранения Антонио Конте во время международной паузы. Ситуация считается безнадежной.

Напомним, что Антонио Конте раскритиковал игроков и руководство после ничьей с "Саутгемптоном" (3:3). И хотя решение ещё не принято, но надежды на то, что итальянец проработает до конца сезона нет.

Леви поинтересовался мнением от ближайших доверенных лиц по поводу ситуации и не стал реагировать сразу на комментарии Конте.

Считается, что Конте будет уволен в скором времени, а его место займет Райан Мэйсон до конца сезона.

Альтернатива для Леви – договориться во время международной паузы с безработным топовым менеджером вроде Луиса Энрике, Томаса Тухеля или Маурисио Почеттино.

"Тоттенхэм" идет в АПЛ на 4-м месте с 49-ю очками после 28-и туров.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Даниэль Леви
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Источник:
telegraph.co.uk

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