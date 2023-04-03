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Руководство Челси не уверено в Нагельсманне из-за его возраста

Англия
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Тьяго Силва на 3 года старше специалиста

Руководство Челси не уверено в Нагельсманне из-за его возраста

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Руководство "Челси" впечатлено достижениями Юлиана Нагельсманна, он также отвечает многим их критериям, но Тодд Боэли и Бехдад Эгбали опасаются, что ему всего 35 лет. В команде играет Тьяго Силва, который на 3 года старше перспективного тренера.

Сам тренер готов рассмотреть работу с "синими", несмотря на то, что ранее сообщалось, что Юлиан хотел бы взять отдых до лета и не хочет сразу же возвращаться к работе.

В "Челси" даже есть бывшие коллеги Нагельсманна: он работал в "Лейпциге" с техническим директором "Челси" Кристофером Вивеллом, который является большим поклонником немца.

Напомним, что "Бавария" продолжает платить зарплату Нагельсманну. С клубом ещё никто не связывался по поводу выплаты компенсации за контракт специалиста.

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В статье: Челси (Лондон) Юлиан Нагельсманн
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Источник:
skysports.com

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