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Руководство Челси не уверено в Нагельсманне из-за его возраста
Тьяго Силва на 3 года старше специалиста
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Челси" впечатлено достижениями Юлиана Нагельсманна, он также отвечает многим их критериям, но Тодд Боэли и Бехдад Эгбали опасаются, что ему всего 35 лет. В команде играет Тьяго Силва, который на 3 года старше перспективного тренера.
Сам тренер готов рассмотреть работу с "синими", несмотря на то, что ранее сообщалось, что Юлиан хотел бы взять отдых до лета и не хочет сразу же возвращаться к работе.
В "Челси" даже есть бывшие коллеги Нагельсманна: он работал в "Лейпциге" с техническим директором "Челси" Кристофером Вивеллом, который является большим поклонником немца.
Напомним, что "Бавария" продолжает платить зарплату Нагельсманну. С клубом ещё никто не связывался по поводу выплаты компенсации за контракт специалиста.
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