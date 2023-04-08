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Венсан Компани вернул Бернли в АПЛ
Клуб задержался в чемпионшипе на сезон
Фото: https://twitter.com/BurnleyOfficial
"Бернли" обыграл в гостях в 40-м туре чемпионшипа "Мидлсбро" (2:1). "Бордовые" оторвались от третьего "Лутона" на 19 очков.
Это позволило "Бернли" обеспечить себе выход в АПЛ.
Клуб вернулся в АПЛ через год после вылета по итогам прошлого сезона. Тогда "Бордовые" заняли 18-е место, уступив три очка "Лидсу".
"Бернли" опережает второй "Шеффилд Юнайтед" на 11 баллов. У клуба всего 2 поражения в сезоне – против "Шеффилда Юнайтед" (2:5) в ноябре и против "Уотфорда" (0:1) в августе. У клуба серия без поражений в чемпионшипе из 19-ти матчей.
Promotion back to the #PL at the first attempt! ????— Premier League (@premierleague) April 7, 2023
We'll see you soon, @BurnleyOfficial! Congratulations! pic.twitter.com/eMagjOLgM8
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