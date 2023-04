АПЛ. Важные победы Ньюкасла, Вест Хэма и Борнмута, Астон Вилла ближе к еврокубкам

К апрелю турнирная таблица АПЛ приобрела довольно-таки любопытные очертания – фактически в ней не было середняков. Последние девять команд ведут борьбу за выживание, первые 11 имеют шансы на еврокубки.

Но, наверное, уже можно говорить, что появились две команды, которые не опустятся низко, и не поднимуться высоко. Это “Фулхэм” и “Челси”, соседи не только по географии, но и по турнирной таблице (десятое и одиннадцатое место).

“Фулхэм” проиграл четыре последних матча АПЛ, три из них – лондонским командам. Сегодня “дачники” уступили на своем стадионе “Вест Хэму”, который смог немного оттолкнуться от зоны вылета.

“Фулхэм” владел мячом 77% игрового времени, но это было сознательное решение “Вест Хэма”. “Хаммерс” решили сыграть в своем излюбленном стиле, когда нет мяча, но есть контратаки. С голом повезло – Харрисон Рид срезал мяч в свои ворота после прострела Боуэна, но в целом “Вест Хэм” провел солидный матч. Не обошлось без помощи Фабианского (сэйв после удара Перейры), но и “Вест Хэм” мог забивать второй (фантастический шанс не реализовал Корне). Три очка, клиншит и тяжелая работа команды – Мойес должен быть доволен.

Получил после финального свистка положительные эмоции и Унаи Эмери. Его команда взяла 19 очков из 21 возможных в последних семи турах. Игра против “Фореста” была непростой. Гости плотно закрылись на своей половине поля с единственной целью не проиграть, и у “Виллы” практически не было шансов. Но все же негативный подход “Ноттингем Фореста” сыграл против него. На 48-й минуте Шелви ошибся в своей штрафной, подарив мяч Траоре, и все усилия гостей оказались напрасными. Стив Купер пытался перестроить игру своей команды, но ничего не получилось, и в конце игры “Вилла” забила второй. “Ноттингем Форест” уже не может выиграть девять матчей, команда опустилась в зону вылета.

Там остается и “Лестер”, который провел беспросветный домашний матч против “Борнмута”. “Лисы” близки к назначению Джесси Марша главным тренером, и они должен сделать свой выбор как можно скорее, иначе просто будет поздно. Под руководством и.о. Адама Седлера, который десять лет назад работал тренером молодежной команды симферопольской “Таврии”, “Лестер” действовал на поле очень уныло и маловразумительно, чем и воспользовался “Борнмут”. Единственный гол забил Биллинг. “Вишенки” уже пятнадцатые, “лисы” вторые с конца.

Остросюжетной и насыщенной получилась встреча “Брентфорда” с “Ньюкаслом”. “Сороки” очень слабо провели первый тайм. “Брентфорд” был быстрее, сильнее и острее, и заслуженно ввел в счете. Хозяева забили только с третьей попытки. Первый мяч Тоуни (добивание после углового) был отменен из-за офсайда, затем лучший бомбардир “Брентфорда” впервые в своей карьере в АПЛ не реализовал пенальти, но сам же Тоуни на 45+1 минуте получил еще один шанс, и в этот раз точно пробил с точки.

Но надо отдать должное “Ньюкаслу”. Замены и мотивационные речи Эдди Хау сработали, и гости заметно добавили после перерыва. Голы не заставили себя ждать. Жоэлинтон с острого угла пробил по воротам, и мяч залетел в них после рикошета от Райи, и затем Исак мощно пробил в угол после передачи Уилсона.

При этом “Ньюкасл” не был безгрешным у своих ворот, и у Тоуни был еще один шанс, но впечатляющий сейв выполнил Поуп.

“Ньюкасл” остается на третье месте, “Брентфорд” рискует в скором времени составить компанию “Фулхэму” и “Челси”.

Чемпионат Англии, тридцатый тур

Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” – “Ноттингем Форест” 2:0

Голи: Траоре 48, Уоткнис 90+5

“Астон Вилла”: Мартинес – Янг, Конса, Мингз, Морено – Бэйли (Траоре 28), Макгинн, Луглас Луис, Рэмзи – Буэндиа (Дендокер 75), Уоткинс

“Ноттингем Форест”: Навас – Тоффоло, Ньякате, Фелипе, Ульямс – Данилу (Айю 78), Уоррэлл (Авонийи 65), Куяте (Фройлер 32) – Шелви (Мангаля 65), Джонсон – Гиббз-Уайт

Предупреждения: Морено 35, Конса 86, Уоткинс 90+5 – Шелви 36, Авонийи 86, Мангаля 89, Тоффоло 90+1

Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”

“Брентфорд” – “Ньюкасл” 1:2

Голы: Тоуни 45+1 (пен.) – Райя 53 (авт.), Исак 61

На 29-й минуте Тоуни не реализовал пенальти (вратарь)

“Брентфорд”: Райя – Хики, Янссон (Йоргенсен 17), Пиннок, Ми (Висса 81), Генри – Дасилва (Баптист 74), Нергор (Янельт 81), Йенсен – Тоуни, Шаде

“Ньюкасл”: Поуп – Берн, Ботман, Шер, Триппьер – Уиллок (Андерсон 88), Гимарайнс, Лонгстафф (Уилсон 46) – Жоэлинтон, Исак (Ласселс 87), Мерфи (Гордон 46, Ритчи 90+5)

Предупреждения: Ботман 28, Исак 87

Лондон, “Крейвен Коттедж”

“Фулхэм” – “Вест Хэм” 0:1

Гол: Рид 23 (авт.)

“Фулхэм”: Лено – Соареш (Тете 68), Адарабийо, Рим, Робинсон – Харрисон Рид (Кэйрни 46), Палинья – Декордова-Рид (Соломон 46), Перейра (Джеймс 85), Виллиан (Уислон 85) – Винисиус

“Вест Хэм”: Фабианский – Крессуэлл, Огбонна, Зума, Цоуфал – Боуэн, Соучек, Райс, Форнальс (Бенрахма 61) – Ингз (Даунз 61), Антонио (Корне 90)

Предупреждения: Винисиус 62 – Райс 73

Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Лестер” – “Борнмут” 0:1

Гол: Биллинг 40

“Лестер”: Иверсен – Кастань, Амарти, Фас, Кристиансен – Перейра (Ихеаначо 58), Сумаре, Ндиди (Прат 81), Барнс – Маддисон, Варди (Дака 58)

“Борнмут”: Нету – Келли, Мифес, Стивенс, Смит – Уттара (Тавернье 38), Лерма, Ротуэлл (Кук 60), Кристи – Биллинг – Соланке (Семеньо 88)

Предупреждения: Ротуэлл 33, Келли 79, Смит 80

Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” – “Брайтон” 2:1

Голы: Сон 10, Кейн 79 – Данк 34

Вулверхэмптон, “Молинью”

“Вулверхэмптон” – “Челси” 1:0

Гол: Нуньеш 31