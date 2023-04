Экс-кипер МЮ взял пенальти на 90+7' и позволил клубу звезды Голливуда стать лидером 5-го дивизиона Англии

Промоушн в Лигу 2 из пятого дивизиона Англии (Национальная лига) напрямую оформит только одна команда, а именно победитель первенства. Перед очной встречей в 43-м туре у "Рексема" и "Ноттс Каунти" было зафиксировано одинаковое количество очков – по 100 зачетных пунктов.

В понедельник, 10 апреля, "Рэксем" в драматичном поединке переиграл "Ноттс Каунти" (3:2). "Драконы" вышли вперед под занавес встречи, а на 90+7 минуте легендарный английский кипер Бен Фостер, который защищает цвета "Рэксема", парировал пенальти:

SCENES ????@Wrexham_AFC's Ben Foster comes up BIG to save @Official_NCFC's last-minute penalty ????‍♂️ pic.twitter.com/n4ZBSMCrF5