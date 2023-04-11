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Экс-кипер МЮ взял пенальти на 90+7' и позволил клубу звезды Голливуда стать лидером 5-го дивизиона Англии

Англия
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Вот это борьба

Экс-кипер МЮ взял пенальти на 90+7' и позволил клубу звезды Голливуда стать лидером 5-го дивизиона Англии

Wrexham AFC

Новина українською

Промоушн в Лигу 2 из пятого дивизиона Англии (Национальная лига) напрямую оформит только одна команда, а именно победитель первенства. Перед очной встречей в 43-м туре у "Рексема" и "Ноттс Каунти" было зафиксировано одинаковое количество очков – по 100 зачетных пунктов.

В понедельник, 10 апреля, "Рэксем" в драматичном поединке переиграл "Ноттс Каунти" (3:2). "Драконы" вышли вперед под занавес встречи, а на 90+7 минуте легендарный английский кипер Бен Фостер, который защищает цвета "Рэксема", парировал пенальти:

По состоянию на сейчас у "Рэксема" есть матч в запасе, он обогнал "Ноттс Каунти" (103 балла vs 100) и лидирует в турнирной таблице. В Национальной лиге выступают 24 команды, то есть, "драконам" необходимо сыграть еще 4 поединка. Если "Ноттс" финиширует вторым, то ему придется играть в плей-офф за право повыситься в классе.

Напомним, "Рэксемом" владеет американский актер Райан Рейнольдс, известный, в частности, благодаря роли Дэдпула. В конце первого видео можно увидеть и его эмоции.

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В статье: Бен Фостер Ноттс Каунти (Ноттингем)
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