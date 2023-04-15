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Сака: Жезус и Зинченко - особые футболисты. У них очень много опыта

Англия
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Игрок рад играть в одном клубе с такими партнерами

Сака: Жезус и Зинченко - особые футболисты. У них очень много опыта

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий лондонского "Арсенала" Букайо Сака поделился мыслями об Александре Зинченко и Габриэле Жезусе, выступающих за клуб.

"Думаю, они влияют на нас двумя способами. Естественно, это качественные игроки, особые футболисты. Они имели опыт участия во многих гонках за титулами, боролись за самые большие трофеи. Они делятся с нами своим опытом и помогают нам ментально двигаться вперёд", - сказал Сака.

На данный момент "Арсенал" возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги, набрав 73 очка в 30 матчах. У "Манчестер Сити", сыгравшего на один матч меньше, 67 очков.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Габриэл Жезус Букайо Сака
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Источник:
The Telegraph

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