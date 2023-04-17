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Лэмпард: Меня устраивает, что Боэли зашел в раздевалку. Это показывает его страсть
Будучи игроком, он был рад такому вниманию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал, то что совладелец клуба заходил в раздевалку после поражения от "Брайтона" (1:2). Специалист заявил, что его всё устраивает.
"Меня это устраивает. Кажется, нашего прежнего владельца (Романа Абрамовича) критиковали за то, что он не посещал матчи, не был рядом, хотя это не всегда соответствовало действительности.
Я помню, как, будучи игроком, радовался тому, что владелец впервые зашел в раздевалку. Я не думаю, что это плохо. Я сам высказался, но и владелец хотел зайти, поддержать, поговорить с футболистами, он может так делать. Это не проблема. Это показывает его страсть, а это первое, что мне нравится", – сказал главный тренер.
Напомним, что после домашнего поражения Боэли зашел в раздевалку и высказал негодование последними резуьтатами команды.
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