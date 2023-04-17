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Лэмпард: Говорить, что мы сломлены – это перебор. Учитывая с кем мы играем и текущую ситуацию, впереди особенный матч
Главный тренер уверяет, что не все так плохо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что команда не сломлена. Клуб ожидает "особенный матч" против "Реала" в Лиге чепмионов.
"Мы не в том положении, в каком хотели бы быть, но говорить, что мы сломлены, – это перебор.
Что касается места в чемпионате – это реальность. В противостоянии с "Реалом" мы уступаем 0:2. Нам нужно работать с целью изменить это.
Я не думаю, что завтра может произойти что-либо, что будет лучше нашей победы в Лиге чемпионов (в 2012 году). Тогда у нас было много сложных моментов. "Барселона", "Наполи"... Это был тяжелый путь. Учитывая текущую ситуацию и то, с кем мы играем, впереди особенный матч.
Я всегда за то, чтобы в футболе брали ответственность на себя как отдельные игроки, так и вся команда. Мы должны обратить внимание на это. Это важная часть игры", – сказал главный тренер "синих".
"Челси" примет "Реал" на Стэмфорд Бридж завтра, 18-го апреля, в 22:00.
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