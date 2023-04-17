Лэмпард: Говорить, что мы сломлены – это перебор. Учитывая с кем мы играем и текущую ситуацию, впереди особенный матч

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что команда не сломлена. Клуб ожидает "особенный матч" против "Реала" в Лиге чепмионов.

"Мы не в том положении, в каком хотели бы быть, но говорить, что мы сломлены, – это перебор.

Что касается места в чемпионате – это реальность. В противостоянии с "Реалом" мы уступаем 0:2. Нам нужно работать с целью изменить это.

Я не думаю, что завтра может произойти что-либо, что будет лучше нашей победы в Лиге чемпионов (в 2012 году). Тогда у нас было много сложных моментов. "Барселона", "Наполи"... Это был тяжелый путь. Учитывая текущую ситуацию и то, с кем мы играем, впереди особенный матч.

Я всегда за то, чтобы в футболе брали ответственность на себя как отдельные игроки, так и вся команда. Мы должны обратить внимание на это. Это важная часть игры", – сказал главный тренер "синих".

"Челси" примет "Реал" на Стэмфорд Бридж завтра, 18-го апреля, в 22:00.